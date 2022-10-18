В Улан-Удэ разогнали нарушителей правил парковки

Сегодня на улице Коммунистической в Улан-Удэ прошел рейд по выявлению нарушителей правил парковки. В итоге несколько водителей были оштрафованы, а один автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.- Сейчас у нас происходит эвакуация транспортного средства, водитель которого в нарушение правил дорожного движения припарковал свой автомобиль в неположенном месте. За 40 минут, которые мы здесь находимся, к административной ответственности за неправильную парковку привлечено пять водителей. Собственник шестого транспортного средства не выходит на связь, не поднимает трубку. Поэтому автомобиль будет помещен на специальную штрафплощадку, - сказал старший инспектор по пропаганде Управления ГИБДД Бурятии Дмитрий Кожухов.Как напомнили в мэрии, сейчас в городе работает мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон». Он выявляет нерадивых автомобилистов по 12 маршрутам – в центре города, на «Саянах» и в мкрн Аэропорт.Ранее на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Улан-Удэ было принято решение организовать работу по ликвидации хаотичных стоянок точечно, по каждой улице отдельно.Рейды по проверке соблюдения правил парковки на городских дорогах продолжатся, предупредили в мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ