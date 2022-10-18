Общество 18.10.2022 в 15:15

В Улан-Удэ разогнали нарушителей правил парковки

Рейд прошел на улице Коммунистической
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ разогнали нарушителей правил парковки
Сегодня на улице Коммунистической в Улан-Удэ прошел рейд по выявлению нарушителей правил парковки. В итоге несколько водителей были оштрафованы, а один автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

- Сейчас у нас происходит эвакуация транспортного средства, водитель которого в нарушение правил дорожного движения припарковал свой автомобиль в неположенном месте. За 40 минут, которые мы здесь находимся, к административной ответственности за неправильную парковку привлечено пять водителей. Собственник шестого транспортного средства не выходит на связь, не поднимает трубку. Поэтому автомобиль будет помещен на специальную штрафплощадку, - сказал старший инспектор по пропаганде Управления ГИБДД Бурятии Дмитрий Кожухов.

Как напомнили в мэрии, сейчас в городе работает мобильный комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения «Паркон». Он выявляет нерадивых автомобилистов по 12 маршрутам – в центре города, на «Саянах» и в мкрн Аэропорт.

Ранее на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Улан-Удэ было принято решение организовать работу по ликвидации хаотичных стоянок точечно, по каждой улице отдельно.

Рейды по проверке соблюдения правил парковки на городских дорогах продолжатся, предупредили в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
парковка

Все новости

В Бурятии осудили 45-летнюю автоледи, предложившую взятку сотруднику полиции
18.10.2022 в 16:12
В Бурятии запрещают использование "Дезхлора" в школах и детсадах
18.10.2022 в 15:44
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в грабежах
18.10.2022 в 15:21
В Улан-Удэ разогнали нарушителей правил парковки
18.10.2022 в 15:15
В Бурятии мошенники оставили без зарплаты двух рабочих
18.10.2022 в 14:26
Михаил Башинов: Жители затопленных в Иркутской области деревень уезжали в Бурятию
18.10.2022 в 13:04
В Улан-Удэ спасли запертую в квартире пенсионерку
18.10.2022 в 12:37
Директор «мусорного» оператора Бурятии может избежать реального наказания
18.10.2022 в 12:23
Встреча актрисы Светланы Полянской со школьниками прошла в Театре им. Н. Бестужева
18.10.2022 в 12:11
Геймеры могут сэкономить до 2000 рублей с новой подпиской от Tele2
18.10.2022 в 12:03
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 октября

Читайте также
В Бурятии осудили 45-летнюю автоледи, предложившую взятку сотруднику полиции
Дама очень любит покататься под хмельком, но все время попадается автоинспекторам
18.10.2022 в 16:12
В Бурятии запрещают использование "Дезхлора" в школах и детсадах
Скандально известное средство для дезинфекции все-таки признали небезопасным
18.10.2022 в 15:44
Михаил Башинов: Жители затопленных в Иркутской области деревень уезжали в Бурятию
Проект «Лица затопленных деревень» реализуется в Иркутской области
18.10.2022 в 13:04
В Бурятии под контролем судебных приставов модернизировали светофоры в Северобайкальске
Световые сигналы на них теперь дублируются звуковым сопровождением
18.10.2022 в 11:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru