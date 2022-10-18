В Бурятии запрещают использование "Дезхлора" в школах и детсадах

Родители школьников и воспитанников детсадов получают официальные письма о том, что «Дезхлор» запрещают применять в образовательных организациях. 17 октября такие письма пришли родителям-активистам целого от целого ряда общеобразовательных и дошкольных учреждений города.«Приняты меры по запрету применения дезинфицирующего средства Дезхлор в связи с несоответствием данного средства требованиям п.126 СанПин 3.3689-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней». Организацией проводится работа по поиску замены запрещенного дезинфицирующего средства 4 класса опасности при ингаляционном пути поступления», - пишут в официальных ответах.Жительница Заиграевского района Нина Жданова в течение года била во все колокола, пытаясь добиться запрета на использование опасного для детей дезсредства. Она утверждает, что от «Дезхлора» ухудшилось здоровье сразу двоих ее внуков. На днях она тоже получила похожий ответ от комитета по образованию района, а также от Минобраза согласно которому «приобретение дезинфицирующего средства «Дезхлор» на второе полугодие 2022-2023 гг не запланировано».В письмах говорится о том, что «Дезхлор» не соответствует требованиям СанПина, о чем уже не первый год твердят многие родители пострадавших от агрессивного дезсредства детей. И вот сегодня, судя по всему, их жалобы, требования и письма во все надзорные инстанции, включая федеральные, возымели свой эффект.Мы направили официальный запрос в управление Роспотребнадзора по Бурятии со следующими вопросами: «Правда ли, что на территории республики запрещено использование препарата «Дезхлор» в учебных заведениях? На каком основании, по каким причинам, решено ввести запрет на его использование? Какой новый препарат для санобработки помещений будет использоваться теперь и начиная с какого времени? На ваш взгляд, по чьей вине около двух лет этот препарат все-таки применялся в школах, и кто должен нести за это ответственность?» Нам обещали ответить на все вопросы в ближайшие дни.Но, судя по тем письмам, которые пересылают нам родители, данный вопрос, скорее всего, уже решен.Напомним, как уже писал «Номер один», после появления коронавируса дезинфекция в школах стала проводиться в обязательном порядке и строго проверялась. Причем из перечня рекомендованных дезинфицирующих средств школы сами выбирают более удобный для себя вариант. Нетрудно догадаться, что в минобразе предпочли один из самых бюджетных - «Дезхлор», закупленный министерством централизованно.Однако его использование привело к неприятным последствиям. В городе участились случаи ухудшения самочувствия детей, особенно аллергиков, а в помещениях школ явственно ощущался характерный запах хлора.Озабоченность мам была настолько велика, что свои обращения они направили главе республики, мэру Улан-Удэ, министру образования и науки, председателю комитета по образованию и главе регионального Роспотребнадзора, а также во все надзорные инстанции.Однако в ответ на вопросы родителей пострадавших детей, как и на наши запросы, чиновники комитета образования и минобра, специалисты Роспотребнадзора неизменно отвечали одно и то же – «Дезхлор» абсолютно безопасен для использования в учебных заведениях.- Родительская общественность все уши прожужжала директорам школ, чиновникам Минобраза и Комитета по образованию о том, что «Дезхлор» нельзя использовать в детских учреждениях. И что вы думаете? Всё-таки "Дезхлор" запретили! Видимо, наше обращение в Госдуму дошло и до Анны Поповой - главного санврача. Оказалось что это опасное вещество, не отвечающее нормам СанПина, вообще не должно было попасть в детские учреждения. Получается, что наших детей умышленно травили хлором все 2 года (им даже мыли посуду). А родителей вводили в заблуждение многочисленными отписками, что «Дезхлор» безопасен. Считаю, что преступления против детей не должны оставаться безнаказанными и те, кто был причастен к этому, должны ответить по всей строгости закона, - считает улан-удэнка Анна Бабкина, не раз выступавшая в СМИ против использования «Дезхлора».Фото: Pixabay.com