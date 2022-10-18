Общество 18.10.2022 в 16:12

В Бурятии осудили 45-летнюю автоледи, предложившую взятку сотруднику полиции

Дама очень любит покататься под хмельком, но все время попадается автоинспекторам
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В Бурятии осудили 45-летнюю автоледи, предложившую взятку сотруднику полиции
Полицейские Бурятии нашли автоледи, которая любит покататься под хмельком и готова к даче взятки автоинспекторам, которые, правда, отказываются от мзды.

Суд признал даму виновной в «управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и в приготовлении к даче взятки. Ей  назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года, сообщили в республиканском МВД.

История тянется с прошлого года, когда в Тункинском районе сотрудники местной ДПС на автодороге Зактуй-Аршан остановили иномарку под управлением 45-летней женщины. При проверке водителя по базам ГИБДД автоинспекторы выяснили, что в начале 2021 года женщина уже привлекалась к административной ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения. Тогда, по решению суда ей был назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на полтора года.

Однако и сейчас автоинспекторы выявили признаки алкогольного опьянения. При оформлении документов автоледи попыталась дать взятку полицейским, чтобы избежать уголовной ответственности по статье 264 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Фото: pixabay.com
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