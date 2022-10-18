Общество 18.10.2022 в 17:04

Юные театралы Улан-Батора попросили актеров Бурдрама сыграть Карло Гольдони на русском

Единственный показ русскоязычной версии постановки собрал полный зал гимназистов-старшеклассников
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Юные театралы Улан-Батора попросили актеров Бурдрама сыграть Карло Гольдони на русском
В столице Монголии 17 октября открылись четырехдневные гастроли Бурдрама, в первый день которых театр представил спектакль «Барлаг» по пьесе Гольдони «Слуга двух господ». Во Дворце детства Монголии для юного улан-баторского зрителя была представлена комедия «Барлаг» (16+) по пьесе Карло Гольдони «Слуга двух господ».

По просьбе дирекции Монгольско--русской гимназии N3  Улан-Батора и других организаторов гастролей Буряад театр подготовил русскоязычную версию спектакля, которую труппа отрепетировала буквально накануне гастролей, сообщили в минкультуре Бурятии.

Единственный показ русскоязычной версии постановки собрал полный зал гимназистов-старшеклассников, чей активный темперамент отметили бурятские артисты. В своих отзывах дети рассказали, что больше всех им понравился образ переодетой в мужчину Беатриче в исполнении Арюны Цыденовой.

«Роль оказалась  самой сложной в моей жизни, - делится, в свою очередь, артистка. - Надо было за короткий срок выучить русский текст, плюс сказалась дальняя дорога. И только на сцене я поняла, что захворала, когда нежиданно засопела».

Высокий профессионализм позволил артистке справиться с трудностями, да так, что публика осталась в полном восторге. Зрители бурно аплодируют шуточным репликам на монгольскую тематику и пассажи артистов с монгольскими именами. Спектакль стал не только культурным событием в жизни юных зрителей, но и хорошим языковым тренингом для обучающихся русскому языку зрителей.

«На все последующие спектакли Бурдрама  «Алдар. 9 секунд» и  «Блогер» из детской программы во Дворце детства Монголии билеты уже распроданы! Просьба никого не приглашать больше!» - пишет в рабочем чате в Вайбере директор театра Цыпилма Очирова.

Вечером Бурдрам представил на сцене Центрального дома культуры Монголии спектакль «Улейские девушки».

Гастроли проходят при поддержке министерства культуры Бурятии и главы республики Алексея Цыденова.

Фото: minkultrb.ru
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