Общество 18.10.2022 в 18:55
Предложенные технологии ликвидации отходов БЦБК не одобрены - академик РАН
Затруднения с подбором технологий не сдвигают сроки начала ликвидации отходов БЦБК, считают в ФЭО
Текст: Номер один
Ни одна из предложений технологий ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК, Иркутская область) не получила одобрения специалистов, так как не показала своей эффективности. Работа по подбору технологии возвращается на уровень лабораторных экспериментов, сообщил директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН академик Игорь Бычков.
«Сегодня мы возвращаемся к событиям двухлетней давности. Разрабатывается в рамках министерства [природных ресурсов] регламент проведения научных исследований по подготовке и выработке технологии утилизации накопленного вреда. Сегодня пока ни одна технология, не направление, а именно технология, которая была бы опробована и которая была бы готова к реализации, не прошла одобрения ни ученых, ни технологов, ни заказчика. То есть в этой части дальше продолжится работа. <…> Возвращаемся на уровень лабораторных экспериментов с выходом потом на опытно-промышленные испытания», - цитирует Бычкова ТАСС.
Выделено два направления ликвидации экологического ущерба, на основе которых вырабатывались технологические решения. Это литификация (перевод в твердое состояние) и компостирование шлам-лигнина. По словам Бычкова, в соответствии с решением правительственной комиссии, проект ликвидации отходов должен быть готов до конца 2023 года. В связи с этим в федеральном бюджете на 2023 год не заложены средства на работы непосредственно по ликвидации экологического ущерба, но предусмотрено финансирование на проектирование.
В августе 2021 года пресс-служба правительства Иркутской области сообщала, что российская академия наук по итогам экспертизы предложенных технологических решений ликвидации отходов БЦБК отобрала шесть для опытно- промышленных испытаний. Федеральный экологический оператор (ФЭО), который занимается рекультивацией шламонакопителей БЦБК, сообщал, что намерен использовать комплекс различных технологий, так как каждая карта- накопитель уникальна по составу отходов, а готовых универсальных решений в мировой практике нет.
Затруднения с подбором технологий не сдвигают сроки начала ликвидации отходов БЦБК - ФЭО
Возникшие затруднения с подбором технологий ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК, Иркутская область) не повлияют на сроки начала рекультивации карт-накопителей. Приступить к ней планируется в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального экологического оператора (ФЭО, входит в Росатом).
Основной объем отходов БЦБК составляет шлам-лигнин - отход производства целлюлозы, он хранится в картах-накопителях полигона «Солзанский». В картах полигона «Бабхинский» хранятся твердые бытовые отходы, золошлак, древесные остатки. Директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН, академик Игорь Бычков 14 октября сообщил журналистам, что ни одна из предложенных технологий ликвидации шлам- лигнина не получила одобрения специалистов, поэтому подбор технологий возвращается на уровень лабораторных экспериментов.
«Проектные документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне «Бабхинский» и территории цеха очистных сооружений разработаны и в настоящее время проходят необходимые государственные экспертизы. Работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на этих объектах возможно будет начать в 2023 году», - сказали в пресс-службе.
Относительно полигона «Солзанский» в ФЭО сообщили, что для определения лучшей технологии утилизации шлам-лигнина в 2021 году проводились опытно-промышленные испытания. Перспективными признаны технологии, основанные на методах компостирования и литификации (перевод в твердое состояние). Однако результаты испытаний на образцах отходов одной из десяти карт-накопителей Солзанского полигона не позволили достичь гарантированного снижения класса опасности отходов с четвертого до пятого.
В связи с этим на совещании у заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, курирующей тему БЦБК, решили организовать научно- исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, чтобы апробировать технологии компостирования и литификации применительно к каждой карте полигона, а также добиться снижения класса опасности отходов. Эту работу планируется завершить весной 2024 года. «Результатом станет рабочая технология по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории полигона, либо будет сделан вывод о невозможности в полном объеме получения отходов пятого класса опасности. Все заключения будут подтверждены научно-техническим советом Минприроды России», - добавили в пресс-службе ФЭО.
БЦБК работал с 1966 по 2013 год. Комбинат был градообразующим предприятием города Байкальска, где сейчас проживают 12,5 тыс человек. От комбината осталось порядка 6,5 млн тон жидких и твердых отходов, которые хранятся в шламонакопителях на берегу озера Байкал. В 2020 году правительство РФ назначило ФЭО - структуру госкорпорации «Росатом» - оператором ликвидации отходов. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в апреле 2022 года сообщал, что работы по рекультивации карт- накопителей пройдут в 2023-2024 годах.
Фото: irkobl.ru
«Сегодня мы возвращаемся к событиям двухлетней давности. Разрабатывается в рамках министерства [природных ресурсов] регламент проведения научных исследований по подготовке и выработке технологии утилизации накопленного вреда. Сегодня пока ни одна технология, не направление, а именно технология, которая была бы опробована и которая была бы готова к реализации, не прошла одобрения ни ученых, ни технологов, ни заказчика. То есть в этой части дальше продолжится работа. <…> Возвращаемся на уровень лабораторных экспериментов с выходом потом на опытно-промышленные испытания», - цитирует Бычкова ТАСС.
Выделено два направления ликвидации экологического ущерба, на основе которых вырабатывались технологические решения. Это литификация (перевод в твердое состояние) и компостирование шлам-лигнина. По словам Бычкова, в соответствии с решением правительственной комиссии, проект ликвидации отходов должен быть готов до конца 2023 года. В связи с этим в федеральном бюджете на 2023 год не заложены средства на работы непосредственно по ликвидации экологического ущерба, но предусмотрено финансирование на проектирование.
В августе 2021 года пресс-служба правительства Иркутской области сообщала, что российская академия наук по итогам экспертизы предложенных технологических решений ликвидации отходов БЦБК отобрала шесть для опытно- промышленных испытаний. Федеральный экологический оператор (ФЭО), который занимается рекультивацией шламонакопителей БЦБК, сообщал, что намерен использовать комплекс различных технологий, так как каждая карта- накопитель уникальна по составу отходов, а готовых универсальных решений в мировой практике нет.
Затруднения с подбором технологий не сдвигают сроки начала ликвидации отходов БЦБК - ФЭО
Возникшие затруднения с подбором технологий ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК, Иркутская область) не повлияют на сроки начала рекультивации карт-накопителей. Приступить к ней планируется в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального экологического оператора (ФЭО, входит в Росатом).
Основной объем отходов БЦБК составляет шлам-лигнин - отход производства целлюлозы, он хранится в картах-накопителях полигона «Солзанский». В картах полигона «Бабхинский» хранятся твердые бытовые отходы, золошлак, древесные остатки. Директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН, академик Игорь Бычков 14 октября сообщил журналистам, что ни одна из предложенных технологий ликвидации шлам- лигнина не получила одобрения специалистов, поэтому подбор технологий возвращается на уровень лабораторных экспериментов.
«Проектные документации по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне «Бабхинский» и территории цеха очистных сооружений разработаны и в настоящее время проходят необходимые государственные экспертизы. Работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на этих объектах возможно будет начать в 2023 году», - сказали в пресс-службе.
Относительно полигона «Солзанский» в ФЭО сообщили, что для определения лучшей технологии утилизации шлам-лигнина в 2021 году проводились опытно-промышленные испытания. Перспективными признаны технологии, основанные на методах компостирования и литификации (перевод в твердое состояние). Однако результаты испытаний на образцах отходов одной из десяти карт-накопителей Солзанского полигона не позволили достичь гарантированного снижения класса опасности отходов с четвертого до пятого.
В связи с этим на совещании у заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, курирующей тему БЦБК, решили организовать научно- исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, чтобы апробировать технологии компостирования и литификации применительно к каждой карте полигона, а также добиться снижения класса опасности отходов. Эту работу планируется завершить весной 2024 года. «Результатом станет рабочая технология по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории полигона, либо будет сделан вывод о невозможности в полном объеме получения отходов пятого класса опасности. Все заключения будут подтверждены научно-техническим советом Минприроды России», - добавили в пресс-службе ФЭО.
БЦБК работал с 1966 по 2013 год. Комбинат был градообразующим предприятием города Байкальска, где сейчас проживают 12,5 тыс человек. От комбината осталось порядка 6,5 млн тон жидких и твердых отходов, которые хранятся в шламонакопителях на берегу озера Байкал. В 2020 году правительство РФ назначило ФЭО - структуру госкорпорации «Росатом» - оператором ликвидации отходов. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в апреле 2022 года сообщал, что работы по рекультивации карт- накопителей пройдут в 2023-2024 годах.
Фото: irkobl.ru