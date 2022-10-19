Например, сцена, где предприимчивый студент сдает экзамен с помощью наушника и передатчика, воплотилась в помещении, где жаждущие водительских прав решают билеты ПДД.



Главный герой – приезжий из Таджикистана, попытавшийся облегчить себе процедуру получения водительских прав. Видимо, решив, что теоретический экзамен ему не по зубам, решил воспользоваться технологиями.



Каким-то образом он вышел на людей, торгующих устройствами из категории специальных технических средств, для негласного получения информации и дистанционного просмотра, прослушивания окружающей обстановки в режиме реального времени. Которые, к слову, запрещены к обороту на территории страны.



Но предприимчивый гражданин попался и в итоге оказался на скамье подсудимых.



Неизвестно, на чем он прокололся. Возможно, как в «Приключениях Шурика», слишком громко сказал «прием» и не смог убедить гибэдэдэшника, что он имел в виду билет, а «при нем задача». А может, техсредства оказались слишком бросающимися в глаза.



В любом случае, как и в бессмертной киноклассике, итогом стало разоблачение. Так что придется пользоваться более древним средством для сдачи экзамена – учить.