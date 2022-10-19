Общество 19.10.2022 в 10:59

В Бурятии не удалось в срок построить детскую школу искусств

С подрядчиком, затянувшим строительство, расторгли договор
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии не удалось в срок построить детскую школу искусств
Власти Бурятии расторгли контракт с подрядчиком, строившим детскую школу искусств в Бичурском районе. Как сообщили в Управлении капитального строительства правительства РБ, компания «ВДК» не справлялась с объемом работ. Строительство школы началось в апреле, срок окончания работ по плану – октябрь 2022 года. Сейчас строительная готовность объекта составляет всего 18%.

О необходимости расторжения контракта с подрядчиком еще в сентябре заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

- Будем расторгать договор с подрядной организацией ООО «Владимирская дверная компания», которые «строят» Бичурскую детскую школу искусств. Строительная готовность 18% вместо 60%, отставание от графика 2 месяца. В октябре работы должны были уже завершиться. Отсутствие постоянных платежей за материалы не дают возможности субподрядной организации увеличить темп строительства, – рассказывал в сентябре Евгений Луковников.

За необходимость расторжения контракта выступило и Управление капитального строительства. Как рассказал начальник УКСа Анатолий Урбанов, на следующей неделе строительство детской школы возобновится, но уже с новым подрядчиком.

- К сожалению, подрядчик не справлялся с возложенными на него обязанностями, темпы строительства не устраивали нас как технического заказчика. Поэтому мы настоятельно рекомендовали, еще с августа, администрации Бичурского района расторгнуть контракт с данной организацией, потому что объект был под угрозой срыва. На сегодня завершена процедура расторжения договора с подрядной организацией, новый подрядчик приступит к работам уже на следующей неделе, – рассказал Анатолий Урбанов.

Напомним, объект строится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Стоимость строительства 92 млн рублей. Общая площадь здания около 1000 квадратных метров.

Проектом предусмотрено, что на первом этаже разместят административные помещения, классы фортепьяно и эстрадной песни, а также концертный зал на 100 мест. На втором этаже обустроят мастерские прикладного искусства, рисунка и живописи, классы подготовительных занятий, народных инструментов и зал хореографии с раздевалками и душевыми. Для маломобильных граждан будет работать лифт.

Фото: УКС Бурятии
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