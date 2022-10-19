Общество 19.10.2022 в 11:41

Мэр Улан-Удэ наградил лучшие управляющие организации

Из 83 управляющих организаций лучшими признаны 7
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Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ наградил лучшие управляющие организации
19 октября мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планерном совещании вручил награды победителям конкурса «Лучшая управляющая компания в Улан-Удэ». По решению конкурсной комиссии из 83 управляющих организаций лучшими признаны семь.

– От имени горожан и меня лично примите самые искренние поздравления с победой. Хотелось бы поблагодарить каждого из вас за активную, добросовестную работу на благо наших горожан, – обратился к финалистам Игорь Шутенков.

Первое место присуждено ООО Жилищно-коммунальный сервис «Саяны». На втором - ООО «ЖЭУ-5», на третьем - ООО «Жилищный участок №20». Четвертое место у ООО «Жилищный участок №1». Пятое место поделили ООО «Управляющая организация «Импост», ООО «Управляющая компания Универсал» и ООО «СНАБТЕХСЕРВИС».


Победитель конкурса - ООО Жилищно-коммунальный сервис «Саяны» обслуживает более 80 многоквартирных домов в городе.

– Работа у нас сложная. Ежедневно наши сотрудники создают чистоту и комфорт в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Очень приятно получить награду за свою работу, особенно из рук мэра. Будем и дальше работать для наших жителей, – отметил главный инженер компании Максим Федоров.

Для коллектива ООО «ЖЭУ-5», который обслуживает дома в районе Элеватора, второе место стало приятной неожиданностью.

– Мы знали, что идет рейтинг управляющих организаций, но не ожидали, что так высоко оценят нашу работу. Мы - дружный и сплоченный коллектив единомышленников, при необходимости, все помогаем и плотникам, и сантехникам. Наша победа – заслуга всего коллектива, – отметила директор ООО «ЖЭУ-5» Надежда Гурулева.


Конкурс на лучшую управляющую организацию по итогам деятельности в предшествующем году проходит в Улан-Удэ ежегодно. Его проводит Комитет городского хозяйства для информирования горожан о качестве работы их управляющих организаций и стимулирования организаций к улучшению своей деятельности.

При выборе победителя учитывались такие критерии: период осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, количество домов, соблюдение сроков рассмотрения запросов, направленных через ГИС ЖКХ, сообщений, поступивших на сервис «Активный горожанин». Кроме того, количество обращений о ненадлежащей работе организаций в Управление муниципальной жилищной инспекции, также составленных протоколов об административном правонарушении и т.д.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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