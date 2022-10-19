Общество 19.10.2022 в 11:38

Молодой военный медик из Бурятии спас на Украине более 150 солдат

«Пусть лучше я сам увижу и переживу войну, чем мои дети», говорит Владислав Мархакшинов
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Текст: Номер один
Молодой военный медик из Бурятии спас на Украине более 150 солдат
Медик из Бурятии рассказал об исключительной смелости сослуживцев на спецоперации, об особенностях оказания первой медицинской помощи в условиях обстрелов и настоящей братской дружбе, рождающейся в постоянной гонке с пулями и с самим временем.

Владислав Мархакшинов в составе своего подразделения участвовал в спецоперации с самого ее начала. Летом получил ранение и сейчас проходит реабилитацию в Москве. Рядом находятся родители. Молодой военный медик спас более 150 человек. Хотя он сам называет это «выполнением профессиональных задач», для семей спасенных ребят – это бесценно. И такие медики за лентой – на вес золота.

«Из нашей бригады почти всех фельдшеров ранило, остался я один, и поэтому присоединился к медвзводу. Там мы с моим экипажем: водитель-механик, санитар и я, вывозили и привозили раненых в Медицинский отряд специального назначения. Историй очень много, каждый день происходили какие-то события. Как из-под артобстрела вытаскивали и вывозили людей, по 7-12 человек за раз, ночью тоже приходилось», - вспоминает Влад.

Раненые всегда были благодарны. Говорили добрые слова, но один случай с одним из бойцов ЧВК Владислав сам вспоминает с большой благодарностью.

«Как раз это было во время артобстрела, снаряды ложились в метрах 20-30 от нас. Он был ранен, и я оказал ему помощь. Я был без каски, просто времени не было надеть, и он, глядя на меня, во время оказания помощи снял с себя каску и надел её на меня со словами "Держи братан, тебе это нужнее". Я был тронут. А у него шлем был навороченный, крутой, можно сказать, и в бригаде я был один такой», - улыбается Влад.

С некоторыми из спасенных ребят Владислав поддерживает общение до сих пор.

«С некоторыми общаюсь, половину из всего списка я даже не знаю, были люди из других бригад. А из моей бригады многие после выздоровления и реабилитации уехали обратно за ленту, надеюсь, с ними все будет хорошо», - говорит Владислав.

Вместе с ранеными медик старался передать весточку на Родину, что с ним всё в порядке. Мысль о доме помогала ему преодолевать страх в раскатах бомбёжек.

«С трудностями справляться помогал дружный коллектив и то, что все эти действия происходят далеко от моей родины, мне от этого было как-то спокойнее, ну и вера в то, что меня сильно ждут дома. Пусть лучше я сам увижу и переживу войну, чем мои дети».

Каждый день за лентой – это постоянный бег наперегонки со временем. У времени медики отбивают жизни солдат. И от них зависит не только собственная жизнь, но и жизнь раненого. От их решений и решительности - судьбы сотен семей. Влад в свое время принял правильное решение и правильные действия – поэтому 150 семей дождались своих сыновей. В этом и весь путь медика. Люди в белых халатах и с белыми душами, которые всегда рядом.

Фото и текст: пресс–служба правительства Бурятии





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