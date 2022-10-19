Общество 19.10.2022 в 12:33

Бурятию в финале конкурса «Флагманы образования» представляют две школы

Это команды педагогов улан-удэнских средней школы №49 и гимназии №33
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Бурятию в финале конкурса «Флагманы образования» представляют две школы
В Грозном стартовал финал профессионального конкурса «Флагманы образования», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации, сообщили в пресс-службе проекта «Флагманы образования»

Бурятию в финале конкурса представляют две команды: улан-удэнской гимназии №33 (заместитель директора Марина Семенюк, учителя начальных классов Оксана Грибанова, Людмила Капустина и Эльвира Цыренова) и средней школы №49 Улан-Удэ (заместитель директора Светлана Зуева, учитель истории и обществознания Инга Гордина, учитель физики Маргарита Медведева, учитель химии и биологии Наталья Франтенко.



Командам-финалистам предстоит пройти три очных конкурсных испытания: «Междисциплинарный урок», «Педагогический совет» и «Проектирование воспитательного мероприятия», а также участников ждет культурно-просветительская программа.

Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших педагогических практик, на которой педагоги и управленцы в сфере образования могут заявить о себе и найти единомышленников.

«Из более чем 36 тысяч человек на старте конкурса к участию в финале приглашены 104 команды, а именно 416 участников из 45 регионов России. Именно педагоги формируют мировоззрение и интересы своих учеников, воспитывают настоящих патриотов своей страны, от учителей зависит будущее России, – отметил первый заместитель генерального директора платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – Я уверен, что в ходе финальных испытаний вы сможете применить все накопленные знания и практики, проявите себя настоящими компетентными профессионалами, объединенными самым важным делом – желанием сделать жизнь наших детей яркой, а образовательный процесс – современным и комфортным».

Конкурс нацелен на руководителей первого и второго уровня школ, классных руководителей и учителей-предметников. Для участия в конкурсе на первом этапе необходимо было зарегистрировать команду из четырех работников одной общеобразовательной организации. В рамках второго этапа каждый из участников прошел тестирование на функциональную, управленческую и общекультурную грамотность. Командные полуфиналы состоялись во всех федеральных округах РФ с января по апрель 2022 года.

Победителей ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Победители и призеры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы в мастерской управления «Сенеж», войти в кадровый резерв, а также получить подарки от партнеров конкурса. Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Проректор по образовательной деятельности мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина приветствовала участников финала «Флагманы образования. Школа», дав дополнительный стимул к победе: «В этом году мы возьмем на борт 120 человек – 30 команд-победителей конкурса. Мы с нетерпением ждем вас, потому что флагманы образования – это те, кто впереди, те, кто готов делать всё и даже чуть больше, и именно благодаря таким учителям в нашей стране появляются удивительные представители всех профессий, ведь, как говорится: «Учитель – профессия от Бога, а все остальные профессии – от учителя». Поздравляю вас все с выходом в финал и желаю победы! До встречи в «Сенеже»!

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Владимир Путин.

За четыре года работы платформы участниками её проектов стали более 15 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

Фото: «Флагманы образования»
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