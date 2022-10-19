Общество 19.10.2022 в 14:35
В Улан-Удэ мобилизовали заместителя главы района
Андрей Саянский отправится к месту боевых задач уже 21 октября
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции призван в армию первый замруководителя администрации Железнодорожного района города Андрей Саянский. Он отправится к месту боевых задач уже в эту пятницу, 21 октября.
Андрей Саянский – офицер запаса. После службы в армии учился в Рязанском десантном училище. С 1992 по 1997 год служил в воздушно-десантных войсках, а затем в войсках гражданской обороны.
С 2000 по 2007 работал в МЧС Бурятии. Затем был назначен начальником Управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ.
С 2016 по 2018 работал заместителем руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС – начальником отдела мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, ранее об уходе добровольцем в зону СВО объявил начальник управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ Павел Малых, а также депутат Хурала Бурятии Намсарай Намсараев.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Андрей Саянский – офицер запаса. После службы в армии учился в Рязанском десантном училище. С 1992 по 1997 год служил в воздушно-десантных войсках, а затем в войсках гражданской обороны.
С 2000 по 2007 работал в МЧС Бурятии. Затем был назначен начальником Управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ.
С 2016 по 2018 работал заместителем руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС – начальником отдела мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, ранее об уходе добровольцем в зону СВО объявил начальник управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ Павел Малых, а также депутат Хурала Бурятии Намсарай Намсараев.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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