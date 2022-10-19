Общество 19.10.2022 в 15:32

В Улан-Удэ врачи спасли упавшего с крыши дома мужчину

При падении сельчанин сломал ногу и позвоночник
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ врачи спасли упавшего с крыши дома мужчину
В Улан-Удэ врачи БСМП спасли 54-летнего мужчину, который упал с крыши строящегося дома высотой 5 метров в одном из районов Бурятии.

Сначала пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу. Там у него диагностировали компрессионно-оскольчатый перелом 3-го поясничного позвонка и оскольчатый перелом костей левой голени со смещением.

«В условиях районной больницы кости голени были фиксированы пятью спицами. Перелом позвоночника оказался очень сложным и требовал высокоспециализированной медицинской помощи. Поэтому санитарной авиацией пациента доставили в нейрохирургическое отделение Больницы скорой помощи», - сообщили в БСМП.

Нейрохирурги сделали мужчине сложную операцию.

«У пациента были серьезные травмы, которые требовали оказания экстренной медицинской помощи. Операция была сложной и длилась 4,5 часа. Сплоченная команда врачей действовала четко, без промедления принимая верные решения, это и привело к благоприятному исходу операции. В послеоперационный период состояние пациента было стабильное, нарушений функций спинного мозга не выявлено. Мужчина уже мог сидеть на 2-е сутки, начата ранняя реабилитация. Стационарный период лечения прошел без осложнений. Пациент выписан домой на амбулаторный этап долечивания. В перспективе он вернется к обычной жизни, будет ходить и работать», - рассказал  заведующий отделением нейрохирургии Дмитрий Раднаев.

Фото: БСМП
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