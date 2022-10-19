Сегодня руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев провел совещание по организации и утверждению схемы маршрута №33.Как сообщили в мэрии города, ранее из-за строительства сетей водоснабжения по федеральной программе «Чистая вода» дорожное полотно в Истоке было нарушено. Из-за этого прекратилось движение маршрута №33 на участке дороги по ул. Снежная и Театральная до остановки ДНТ «Беркут». До строительства сетей конечная маршрута нaxoдилacь в paйoнe мaгaзинa «Бepкyт», нo из-зa состояния дороги ee пpишлocь пepeнecти пoчти нa килoмeтp.«По итогам совещания принято решение провести отсыпку и грейдирование указанного участка дороги силами подрядной организации ООО «СМП-10» при содействии администрации Советского района и Комбината по благоустройству Улан-Удэ. После того, как участок дороги приведут в нормативное состояние, движение маршрута №33 будет восстановлено. Работы планируется провести до конца этой недели», - сообщили в мэрии города.Фото: «Номер один»