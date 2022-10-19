Общество 19.10.2022 в 17:21

В Улан-Баторе зрела спортивная сенсация, в Сеуле ее похоронили

Глава МОК Томас Бах заявил о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов

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В Улан-Баторе зрела спортивная сенсация, в Сеуле ее похоронили
Спортсмены не должны подвергаться дискриминации из-за социальных проблем, таких как война или политика, Международный олимпийский комитет вскоре даст четкое указание по этому вопросу. Об этом заявил в Улан-Баторе вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч (младший).

Высокопоставленный спортивный функционер посетил Монголию Вице-премьер Монголии С.Амарсайхан и министр Монголии, председатель Национального комитета по Олимпийским играм, общественной физической культуре и спорту Б.Бат-Эрдэнэ встретились с вице-президентом МОК, сообщает МОНЦАМЭ.

Заявление Хуан Антонио Самаранча можно было бы назвать сенсацией. Однако, увы, она не состоялась.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сделал сегодня ряд противоречивых заявлений на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК), которая проходит в корейском Сеуле, сообщает РИА Новости

С одной стороны, он призвал международные федерации не снимать санкций с российских и белорусских спортсменов. С другой — раскритиковал тех, кто «подрывает единство олимпийского движения», намекая на бойкоты различных спортивных мероприятий с участием россиян. Еще одним ярким событием заседания стало выступление генерального секретаря НОК Шри-Ланки Максвелла да Сильва, который предложил вернуть наших атлетов на мировую арену.

Иными словами, олимпийский босс дал понять, что не будет возражать, если какие-то международные федерации захотят ослабить удавку санкций. От них, в частности, отказалась Международная федерация бокса. Правда, у этой организации пока что другие сложности с МОК, связанные с отсутствием признания.

Напомним, 30 сентября Бах назвал условие для участия российских спортсменов в международных турнирах. По его мнению, те, кто дистанцировался от ситуации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. В конце февраля большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Фото: montsame.mn
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