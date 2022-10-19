В Улан-Удэ из-за сбоя на «Госуслугах» жители не могут записаться к врачу

Недавно в редакцию «Номер один» обратилась жительница Улан-Удэ. Горожанка сообщила, что столкнулась с проблемой: ей потребовалось записаться к неврологу в ГБУЗ "Городская больница №4", к которой она прикреплена. Однако выяснилось, что записаться к врачу по телефону не предоставляется возможным, а запись через портал «Госуслуги» осуществить тоже нельзя по непонятным причинам.

«Я звонила сначала в колл-центр поликлиники. Они мне говорят: «Мы сейчас не записываем, через «Госуслуги», пожалуйста!» Я зашла в «Госуслуги», но не нашла там поликлинику. Сайт висит. Сначала сайт вообще не работал до обеда. А потом, когда я пыталась зайти, сайт не находит нашу поликлинику в принципе. Я позвонила на горячую линию Минздрава, объяснила ситуацию. На горячей линии мне сказали позвонить на горячую линию «Госуслуг». Позвонила на горячую линию «Госуслуг», а там мне в течение 35 минут предлагали подождать. Затем я уже связалась с другим сотрудником поликлиники, а он уже в свою очередь ссылается на распоряжение сверху, согласно которому сейчас ведется запись только по «Госуслугам», а операторы не записывают на прием. Вот такой замкнутый круг получился!»

- поделилась в интервью с «Номер один» жительница Улан-Удэ.



Мы поговорили о проблеме с главным врачом ГБУЗ«Городская больница № 4» Михаилом Итыгиловым.

«На самом деле, в рамках единого цифрового контура и работы Единого портала государственных услуг, есть федеральная установка на то, чтобы перевести всю запись к врачам в портал «Госуслуги». Делать это надо постепенно. Ранее (на «Госуслуги» - Прим.ред.) было отведено 20%, сейчас (подняли – Прим.ред.) до 40% в зависимости от специальности врача – узкий специалист или педиатр. У каждого специалиста есть свой определенный норматив о том, какая часть записей должна производиться через портал «Госуслуги». Соответственно, у нас часть «номерков» распределена на записи через колл-центр (до 60% от записей), а другая – через «Госуслуги». В чем возникают трудности: когда заканчиваются те «номерки», которые отведены оператору, воспользоваться другими «номерками» можно через «Госуслуги» (до 40% от записей)», - объясняет Михаил Итыгилов.

Как отмечает врач, к сожалению, не все могут воспользоваться записью через «Госуслуги», ввиду технических проблем, возрастных, либо в целом в связи с низкой ориентированностью в электронных гаджетах и так далее.

«Конечно, такие люди есть. Наши операторы помогают таким людям, нередко операторам приходится самим заходить в портал через «Личный кабинет» и записывать человека от себя. К сожалению, делать это в рутинном формате мы не можем, так как это трудоемко: нужно осуществить вход в портал через «Личный кабинет», потом все данные пациента внести за него, за его близких и т.д» - добавил Михаил Итыгилов.

Мы спросили, почему через «Госуслуги» нельзя найти свою поликлинику, в этом случае – «Городскую больницу №4».

«Даже когда вы или кто-то другой зайдет на портал «Госуслуг», к сожалению, там выходит окно, что сайт работает с перебоями. Там есть такая ошибка. Ошибки самого портала тоже никто не отменял, система только нарабатывается. Но Министерство здравоохранения, и мы, в целом стараемся идти навстречу пациенту. Процент «номерков» для записей через оператора в Бурятии – самый высокий в России, - отметил Михаил Итыгилов. - По большому счету все сделано, чтобы максимально запись шла через оператора. Но игнорировать федеральные нормативы - мы не имеем право. К сожалению, это неизбежно».

В целом, врач обращает внимание, что, в сравнении с другими отраслями, жители менее лояльно отреагировали на изменения процедуры записи именно в сфере здравоохранения.

Например, к тому же оформлению загранпаспортов (процедура, на сегодняшний день, практически полностью перешла на запись только через портал) через «Госуслуги» претензий и жалоб особо не возникало. Конечно, нельзя отрицать и тот факт, что целевая аудитория ведомств значительно отличается. Ведь в больницы чаще обращаются жители более старшего возраста и потребность в медицине стоит гораздо острее.

«Еще, хотелось бы тоже обратиться к нашим пациентам: все-таки не нужно злоупотреблять работой наших операторов. Дело в том, что когда операторы идут навстречу и записывают пациентов через свой «Личный кабинет», нередко пожилые жители пытаются записать и себя, и внука, и сына, что , конечно, осложняет работу», - отметил главный врач.

Кроме того, сыграл свою роль и сезонный фактор: по сравнению с летом, осенью количество обращений значительно вырастает. Учитывая наплыв пациентов, страдают и операторы, и жители, и врачи, на которых льется критика. Резюмируя все сказанное, остается надеяться, что системных ошибок на «Едином портале государственных услуг» станет меньше.

Отметим, к сожалению, на момент написания материала, журналисту «Номера один» также не удалось на портале «Госуслуг» выбрать необходимую больницу – ее, почему-то, нет в списке медучреждений, впрочем, как и некоторых других поликлиник. А при наборе название учреждения в строке вылезает табличка «ничего не найдено».





Добавим, дозвониться до технической поддержки портала «Госуслуги» также не получилось.

Фото: "Номер один"