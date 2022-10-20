Траву на Богородском острове в Улан-Удэ отжигает «Водоканал»

Дым над Богородским островом встревожил жителей Улан-Удэ. Однако, как выяснилось, 19 октября вокруг одного из крупнейших водозаборов Улан-Удэ на о. Богородский «Водоканал» проводит плановый отжиг сухой травы, сообщила пресс-служба муниципального предприятия.Отметим, такие мероприятия являются традиционными для нашего края и вызваны, прежде всего, соблюдением требований противопожарной безопасности.«Пал сухой травы контролируется специальными службами, в то числе и МЧС. Не реже двух раз в год - осенью и весной с соблюдением правил противопожарной безопасности, сухая трава здесь сжигается. Субботник завершен, мусор утилизирован на полигон, теперь проводим все необходимые мероприятия, согласно требованиям пожарного надзора», - рассказал начальник службы безопасности МУП «Водоканал» Петр Карпуков.В среднем, планируется «обезвредить» от возникновения возможных пожаров всего около 10 % территории водозабора. Палы сухой травы, по сообщению специалистов, завершатся сегодня 21 октября.Фото: «Водоканал»