Общество 20.10.2022 в 10:41

Траву на Богородском острове в Улан-Удэ отжигает «Водоканал»

Это необходимо для соблюдения требований противопожарной безопасности
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Текст: Номер один
Траву на Богородском острове в Улан-Удэ отжигает «Водоканал»
Дым над Богородским островом встревожил жителей Улан-Удэ. Однако, как выяснилось, 19 октября вокруг одного из крупнейших водозаборов Улан-Удэ на о. Богородский «Водоканал» проводит плановый отжиг сухой травы, сообщила пресс-служба муниципального предприятия.

Отметим, такие мероприятия являются традиционными для нашего края и вызваны, прежде всего, соблюдением требований противопожарной безопасности.

«Пал сухой травы контролируется специальными службами, в то числе и МЧС. Не реже двух  раз в год - осенью и весной с соблюдением  правил противопожарной безопасности, сухая трава здесь сжигается. Субботник завершен, мусор утилизирован на полигон, теперь проводим все необходимые мероприятия, согласно требованиям пожарного надзора», - рассказал начальник службы безопасности МУП «Водоканал» Петр Карпуков.

В среднем,  планируется «обезвредить» от  возникновения возможных пожаров всего около 10 %  территории  водозабора.  Палы сухой травы, по сообщению специалистов, завершатся сегодня 21 октября.

Фото: «Водоканал»
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трава отжиг Водоканал

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