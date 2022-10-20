Жители Бурятии назвали главные экологические проблемы республики

Центр управления регионом (ЦУР) провел большое исследование экологических проблем, которые волнуют жителей Бурятии. Исследование велось как методом онлайн-анкетирования пользователей соцсетей, так и углубленным изучением мнений в фокус-группах.Согласно опросу пользователей соцсетей, самыми главными экологическими проблемами Бурятии является вырубка лесов и нехватка зеленых насаждений (по мнению 54% опрошенных), мусор и несанкционированные свалки (46%), а также загрязнение воздуха печным отоплением (35%).Любопытно, что при углубленном изучении мнений в фокус группах жители Бурятии вырубке лесов придают гораздо меньшее значение. Например, в ответах на вопросы о том, улучшилась или ухудшилась ситуация в экологии республики, состояние лесов не упоминается вообще. И напротив проблемы с дымом и мусором звучат как основные. С чем же связана такая нестыковка?- Проблема задымленности в населенных пунктах, и прежде всего в Улан-Удэ, а также несанкционированные свалки – это то, с чем люди непосредственно сталкиваются в своей жизни и непосредственно ощущают то, как изменения в этих сферах влияют на их жизнь, – объяснила старший специалист по исследованиям ЦУР Бурятии Лариса Чукреева.Потому, например, большую часть своей личной экологической активности жители Бурятии так или иначе связывают с уменьшением количества мусора. Cамыми популярными ответами на вопрос «что готовы сделать лично вы, чтобы экологическая ситуация улучшалась» являются: сдача вредных отходов в специальные пункты приема (65% опрошенных), сортировка мусора для дальнейшей переработки (63%), отказ от использования одноразовой пластиковой посуды (63%), сдача макулатуры, металлолома в пункты приема (55%), и участие в субботниках по уборке территорий – 52%. Любые другие действия набирают меньшее число сторонников.С задымленностью же дело обстоит несколько сложнее. Осознавая проблему, жители Бурятии не могут ее никак решить. Почти половина (46%) опрошенных не имеют централизованного отопления, большинство из них (69%) топят печи дровами. Только 11% опрошенных, проживающих в частном секторе, отапливают дома электричеством.Свои надежды на исправление ситуации с дымом жители Бурятии возлагают на федеральный проект «Чистый воздух» - о нем осведомлены 55% опрошенных. По этой программе, в частности, предполагается перевести частный сектор Улан-Удэ с печного на более экологичные виды отопления, например, электрическое или газовое. С этой политикой согласно подавляющее большинство граждан, живущих с печным отоплением. Если бы была такая возможность, свыше 60% из них перешли бы на газовое или электрическое отопление.Фото: «Номер один»