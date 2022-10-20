Общество 20.10.2022 в 14:36

В Бурятии завершена реконструкция станции Транссиба Онохой

Удлинены четыре приемоотправочных пути, которые теперь могут принимать грузовые поезда длиной от 70 до 100 вагонов
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В Бурятии завершена реконструкция станции Транссиба Онохой
В Бурятии на станции Онохой Восточно-Сибирской магистрали завершена реконструкция железнодорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ВСЖД.  В ходе модернизации, которая стала частью инвестпроекта РЖД по увеличению пропускных способностей БАМа и Транссиба, были удлинены четыре приемоотправочных пути, которые теперь могут принимать и отправлять грузовые поезда длиной от 70 до 100 вагонов.

Проведенные работы по модернизации, с учетом перспектив увеличения грузопотока, позволили снизить нагрузку на близлежащую станцию Улан-Удэ, пропускная способность которой составляет до 90 пар поездов в сутки. Часть этого объема за счет перераспределения грузовых составов повышенной длины теперь будет принимать станция Онохой.

Всего в рамках реконструкции уложено более трех километров станционных путей, 12  стрелочных переводов и более 80 км кабелей сигнализации и связи. На станции установлено 155 опор для новых линий контактной сети, длина которых составила свыше 6 км. Для снижения шумовой нагрузки вдоль путей оборудован специальный экран, суммарная площадь которого составляет 12 тыс квадратных метров.

Важной частью проекта стало строительство пешеходного моста через железнодорожные пути, соединившего две части поселка Онохой. Длина монолитного железобетонного сооружения – 61 метр, ширина – 3 метра.  Мост оснащен лифтами и пандусами для маломобильных групп населения, а также противоскользящим резиновым покрытием на всем своем протяжении.

Фото: company.rzd.ru
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