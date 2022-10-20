В Улан-Удэ завершился «Есенинский гастрольный тур» – совместный проект Рязанского театра юного зрителя и Государственного музея – заповедника С.А. Есенина, осуществленный при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, сообщили Русском драматическом театре им. Н. Бестужева. В столицу Бурятии земляки великого русского поэта привозили спектакли «Анна Снегина» и «Яр», а также выставку «Знакомый ваш Сергей Есенин» из фондов музея - заповедника С.А. Есенина.По словам руководителя проекта, худрука Рязанского ТЮЗа Марины Есениной, спектаклей по произведения знаменитого поэта незаслуженно мало, потому и было принято решение попробовать показать работы театра в национальных республиках – Бурятии, Туве, Якутии.«Когда мне позвонили из Рязани с вопросом о возможности проведения спектаклей на сцене нашего театра, я почему-то ни секунды не сомневалась, хотя было это в мае и время у нас было сложное. И знаете, не было у проекта особой рекламы, а люди пришли. Залы были заполнены, было много молодых людей, которые после спектакля не уходили, рассматривали выставку, обсуждали что-то. Лично я увидела спектакль, необычный по сценографии и подаче, который, несомненно, остается в памяти, душу трогает. Мне нравятся наши зрители. Они всегда удивляют: после спектаклей не расходятся сразу, не бегут одеваться и аплодируют стоя, всегда поддерживают артистов. Мне кажется, иногда артисты даже не ожидают такого приема. В данном случае так и было, мы увидели «Яр» - стильный спектакль, наполненный атмосферой золотой Руси. Именно такой и должны были привезти с родины Есенина», - говорит директор Русской драмы Наталья Светозарова.Сами рязанцы, действительно, очень благодарили всех за поддержку – министерство культуры Бурятии, театр им. Н. Бестужева. Уезжая, вручили директору театра Наталье Светозаровой благодарность министерства культуры Рязанской области за организацию и проведение проекта «Есенинский гастрольный тур» и трогательный подарок – куклу - «бабу рязанскую», которая теперь стоит на директорском столе закутанная в шаль, с вязанкой дров в руках.Как говорила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева на открытии «Есенинского гастрольного тура» в Улан-Удэ: «Театр — это яркое отражение жизни. Сейчас люди идут в театры, читают книги, люди ищут ответы на свои вопросы. Когда возникает трудный момент в жизни, думающие люди всегда обращаются к искусству».Возможно, этим объяснялось то, что в театр зрители пришли даже без широкой рекламы. Интересные слова написал блогер Константин Гетманский сразу после спектакля:«Что такое Есенин для Рязани? Говоря, современным языком - это их брэнд. На деле - святыня. И если уж браться ставить его стихи на сцене, то надо делать это на самом высшем уровне. И рязанцы смогли. Сложно описать чувство после этого действа. Восторг? Восхищение? Не то. Наверное, то, что и должно быть после впитывания произведения искусства - катарсис.Актеры из Рязани - выше всяких похвал. Хотелось подарить цветы каждому, даже тому, кто был занят в эпизоде. Сам спектакль - очень яркий портрет эпохи, которая перемолола Есенина и всю страну. Режиссер и все причастные смогли из непростой и, как бы, отнюдь не театральной, не сценической поэмы лучшего русского поэта начала 20 века сделать выпуклую картину с осязаемым, часто страшным, духом эпохи великих перемен. Перед нами прошли трагические судьбы русских крестьян и дворянки Анны.Пришла мысль, что самоубийство Есенина, как и все его страшные загулы могут быть объяснимы именно тем, что он не выдержал, сломался от воздействия слишком сильных событий, вовлекших людей в историческую воронку: в войну, революцию, крестьянские бунты, переделы собственности, окрашенные крестьянской местью и кровью, гражданскую войну, потери близких и просто знакомых...Ещё после спектакля думаешь - какая же великая русская культура! Потому что поэма - гениальна. И спасибо Рязанскому ТЮЗу за то, что продемонстрировали это.В зале было много старшеклассников, это очень хорошо. Все ли поймут увиденное? Может, и не все. Но зерно брошено в молодую душу, такие вот зерна непременно будут иметь воздействие».Фото: Александра Данилова