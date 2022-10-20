В Бурятии на выходные будет тепло

По прогнозу синоптиков Бурятии, на предстоящие выходные в республике ожидается теплая, преимущественно без осадков погода.Так, днем в субботу ожидается +6,+11 градусов, по северу +1,+6, по крайнему югу +11,+16.В воскресенье, 23 октября, воздух прогреется до +7,+12 градусов, по северу +2,+7, по южной половине +12,+17.При этом ночные температуры составят от 0 до -5 градусов, по северу – до 10-15 градусов мороза.Фото: «Номер один»