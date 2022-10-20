Общество 20.10.2022 в 15:53
В Бурятии мужчину с инфарктом доставили санавиацией в Улан-Удэ
Экстренный запрос на эвакуацию поступил ночью из Закаменска
Текст: Константин Воронов
За прошедшие сутки в Бурятии пять раз пришлось задействовать санавиацию для эвакуации пациентов из районных больниц. Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, для этого использовались два воздушных судна – самолет L-410 и вертолет МИ-8, а также наземный транспорт.
Так, ночью поступил экстренный вызов из Закаменской ЦРБ. Там требовалась срочная эвакуация пациента с острым инфарктом миокарда для определения дальнейшей диагностики и своевременной тактики лечения пациента.
«Все пациенты доставлены без каких-либо осложнений в медицинские организации Улан-Удэ для прохождения дальнейшего лечения», - сообщили в ТЦМК.
Фото: ТЦМК
Так, ночью поступил экстренный вызов из Закаменской ЦРБ. Там требовалась срочная эвакуация пациента с острым инфарктом миокарда для определения дальнейшей диагностики и своевременной тактики лечения пациента.
«Все пациенты доставлены без каких-либо осложнений в медицинские организации Улан-Удэ для прохождения дальнейшего лечения», - сообщили в ТЦМК.
Фото: ТЦМК
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