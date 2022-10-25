Общество 25.10.2022 в 10:00

Можно ли отказаться от обеденного перерыва и сократить рабочий день?

Обратимся к Трудовому кодексу РФ
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Текст: Номер один
Можно ли отказаться от обеденного перерыва и сократить рабочий день?
Pixabay

Вопрос: «Работаю в частной организации. Могу ли я отказаться от обеда, чтобы уходить домой раньше?»

Максим Владимирович, г. Улан-Удэ

Отвечает Минтруд России

- Полностью отказаться от перерыва можно только в случае, если продолжительность рабочего времени не превышает 4 часов.

В остальных случаях можно обсудить вопрос о его сокращении. По договоренности с работодателем можно уменьшить время перерыва и уходить с работы раньше.

По Трудовому кодексу каждому работнику в течение дня полагается перерыв для отдыха и питания не более 2 часов и не менее 30 минут. А график рабочего дня, включая перерыв на обед, закреплен в правилах внутреннего распорядка организации или компании.

Важно знать, что можно уходить с работы и в обеденный перерыв по графику рабочего дня в организации. Например, обедать дома или заниматься личными делами.

В течение перерыва на работе сотрудники свободны от трудовых обязанностей и могут использовать это время по своему усмотрению. Можно не только отсутствовать на рабочем месте, но и находиться за пределами самой организации.

Исключения составляют случаи, когда по условиям производства перерыв невозможен. Тогда работодатель обязан обеспечить возможность отдыха и приема пищи на рабочем месте.

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