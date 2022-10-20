В Улан-Удэ по поручению мэра обследовали 83 гарантийные дороги

На планерном совещании мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова комитет по строительству отчитался о проведенной работе по обследованию дорог, которые ремонтировались в городе с 2017 года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 29 марта по 20 апреля межведомственная комиссия обследовала на наличие дефектов 83 участка. Основные нарушения – это трещины на проезжей части и тротуарах и сколы на бортовых камнях.- Нарушения в результате обследования были выявлены на 58 объектах. По всем дорогам были составлены акты обследования со сроком устранения нарушений до 1 июля этого года. После наступления срока в результате мониторинга установлено, что работы выполнены по 37 объектам – это 65 процентов. В отношениях остальных подрядных организациях МУ «Улан-Удэстройзаказчик» ведет претенциозную работу, - сказала председатель Комитета по строительству Татьяна Матвеева.На взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ поданы иски на сумму 617 тысяч рублей. По оплате штрафов за выполненные подрядчиком работы с нарушением производственных дорожно-строительных работ, за несвоевременное устранение нарушений поданы иски на сумму 1,5 млн рублей.В отношении одного из подрядчиков ведутся судебные разбирательства по четырём объектам на общую сумму 32,6 млн рублей.Гарантийный срок всех объектов в Улан-Удэ составляет пять лет. С 2020 года в законодательстве есть пункт, что подрядчик на протяжении всего гарантийного срока предоставляет банковскую гарантию. То есть, если подрядная организация не исполняет свои гарантийные обязательства, то заказчик имеет право обратиться в банк и возместить ущерб.В этом году в городе завершается ремонт еще 29 участков общей протяженностью 30 км. На эти цели было выделено 700 млн рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ