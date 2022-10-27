Что лучше - дарственная или завещание?

Отвечает адвокат Дарья Морозова:

- Оба документа подразумевают, что имущество, о котором идет речь, будет передано конкретному человеку. При этом условия его передачи различаются.

Завещание подразумевает распоряжение имуществом, а также правами и долгами на случай смерти завещателя. Документ вступает в силу не сразу в момент подписания, а только после смерти наследодателя.

Дарственную составляют, когда хотят, чтобы имущество перешло к одаряемому здесь и сейчас. В этом случае нужно составить договор дарения, который подписывают обе стороны: и тот, кто дарит, и тот, кто получает подарок. Этот договор нужно зарегистрировать в Росреестре, и с момента регистрации права на имущество переходят к одаряемому.

Разница между дарственной и завещанием

Оба документа выполняют единственную функцию, которая заключается в юридически обоснованной и законной передаче имущества в собственность другого лица.

На практике часто возникают вопросы и нюансы, которые нужно учитывать

1. Момент перехода права собственности. В случае дарения он приходится на момент регистрации договора. Кроме того, сам факт дарения должен быть безвозмездным, то есть даритель не должен требовать от одаряемого ничего взамен. Завещание тоже безвозмездно по сути, однако собственник остается со своим имуществом до конца своих дней, что для него куда надежнее, чем полагаться на волю родственников.

2. Наличие подписи. Дарственная - это договор, в которой даритель выражает свое право передать имущество и закрепляет его своей подписью. А одаряемый принимает дар, в подтверждение чего тоже ставит свою подпись. В завещании подпись только одна - завещателя. От человека, которому предназначено имущество, в момент составления документа согласия не требуется.

3. Возможность изменения решения. Если говорить о том, что надежнее, - дарственная или завещание, - то договор дарения выглядит более убедительным. Дело в том, что после его составления и подписания даритель теряет права как на имущество, так и на внесение изменений в сам договор. По сути, это финальная точка в его праве собственности: после подписания договора никаких решений в отношении имущества он принимать уже не может. Если же речь идет о завещании, то его можно менять бесчисленное количество раз.

4. Возможность оспорить в суде. Что касается вопроса, что нельзя оспорить в суде - дарственную или завещание, - то тут первый документ вновь более надежен. Родственники могут обратиться в суд после смерти собственника имущества и потребовать, чтобы суд расторг договор дарения. Однако, как показывает практика, обычно эти требования ни к чему не приводят. А вот оспорить завещание шансов куда больше.

Только учитывая все эти нюансы, собственник может решить, что оформить: дарственную или завещание. При этом не последнее значение имеет и ценовой вопрос.