Экспедитора из Бурятии принуждают выплатить 4 миллиона за испорченное пиво

В редакцию «Номер один» обратились родственники Максима Трофимова – его мать и супруга. 30 августа по решению Заиграевского районного суда Трофимова признали должником и обязали выплатить 4,2 млн рублей его бывшему работодателю из Иркутска. Семья утверждает, что денег мужчина не занимал.41-летний Максим Трофимов с февраля 2019 года работал в должности водителя-экспедитора в ООО «СВК-Иркутск» («Сервико»). Максим заключил с «Сервико» договор о полной материальной ответственности.Работа шла своим чередом: Максим возил различные грузы, доставлял товары без жалоб и нареканий. Вот и 10 февраля 2021 года мужчина получил очередной груз – пивную продукцию, которую должен был доставить из Иркутска в Читу. Пива в прицепе у Максима было на 867,6 тыс. рублей.Мужчина выехал с товаром, благополучно проехал Иркутскую область, Бурятию, но рано утром 13 февраля попал в ДТП под Петровским Заводом в Забайкальском крае.- Супруг ехал на груженой фуре, авария произошла по вине дорожных рабочих. Там шел ремонт дороги, но никаких оповещающих знаков не было. Максим ехал, и вдруг резко закончился асфальт, машину занесло и опрокинуло на бок. «Вольво» разбился вдребезги, товар также стал негоден, - рассказывает Елена, жена Максима Трофимова.Вскоре после ДТП супруги поехали в офис компании в Иркутске, чтобы обсудить с руководством случившееся и дальнейшие действия.- Когда мы приехали в офис, директора на месте не было, к нам вышел начальник службы безопасности. Отвел нас в кабинет и сказал, чтобы мы писали расписку о том, что берем в долг 3,8 млн рублей и обязуемся ежемесячно выплачивать по 7 тысяч в счет этого долга. Мы удивились и сказали, что подписывать ничего не будем. Тогда нам ответили, что пока не напишем, никуда из кабинета не выйдем. Супруг написал. Потом «безопасник» достал договор займа и тоже сказал подписать. Я разозлилась и разорвала эту бумагу, - рассказывает свою версию произошедшего Елена.Позицию «Сервико» нам узнать не удалось. Обращения в компанию не дали результата – руководство так и не предоставило свой комментарий по этой ситуации.Сразу после визита в офис Елена и мать Максима Лидия Семеновна обратились в правоохранительные органы, в прокуратуру и МВД. Елена говорит, что в качестве свидетеля ездила в Иркутск на очную ставку с начальником службы безопасности.- Он сделал вид, что не знает меня, заявил, что никто никаких расписок не писал и вообще впервые меня видит. Дело закрыли, - говорит женщина.К сожалению, никаких документов о том, что полиция проводила проверку и женщины обращались в правоохранительные органы, не осталось – что-то потерялось, а что-то просто выбросили, надеясь, что эти бумаги никогда больше не понадобятся.В МВД по Иркутской области «Номер один» комментировать ситуацию о Максиме Трофимове, а именно сообщать о том, возбуждалось ли дело по жалобе семьи Трофимовых, отказались, ссылаясь на закон о персональных данных.Елена говорит, что историю с ДТП семья вскоре забыла как страшный сон. Однако спокойствие было недолгим. В конце декабря 2021 года «Сервико» подало иск в Заиграевский районный суд (по месту проживания семьи Трофимовых) с иском, в котором требовало возмещения стоимости испорченного в ДТП груза – 867,6 тыс. рублей.«В результате дорожно-транспортного происшествия груз был поврежден, стал непригодным для реализации, в связи с чем от ООО «ОПХ» поступила претензия по оплате стоимости груза», - мотивировал свой иск работодатель.В материалах дела отмечается, что, согласно справке ДТП, вины водителя в каком-либо нарушении правил дорожного движения, которое привело к образованию данного ДТП, не имеется.«Установив, что вина Трофимова в дорожно-транспортном происшествии, повлекшем для истца возникновение материального ущерба, уполномоченным органом не установлена, суд считает, что правовых оснований для возложения на ответчика материальной ответственности в полном размере причиненного ущерба не имеется», - постановил суд. С Трофимова постановили взыскать пользу «Сервико» 18,8 тыс. рублей – среднемесячный заработок экспедитора.Компания попыталась обжаловать решение в Верховном суде, однако судебная коллегия не стала менять приговор первой инстанции.Поняв, что взыскать деньги с бывшего работника не получится, директор «Сервико» вспомнил о расписке, написанной Максимом Трофимовым, и подал новый иск уже с требованием о возмещении 4 млн рублей.Антон Бас, директор транспортной компании, в иске указал, что 25 февраля 2019 года заключил с Максимом Трофимовым договор займа и передал Трофимову 3,8 млн рублей. Однако заем по сей день не возвращен.Представитель истца на суде сообщила, что договор займа утерян.«Ответчик и его представитель просили в удовлетворении иска отказать, поскольку расписку о получении денег Трофимов написал под давлением после ДТП, произошедшего с автомобилем, принадлежащим «СВК-Иркутск», кроме того, истец не представил договор займа».Судья же счел, что в качестве доказательства о займе достаточно лишь расписки: «факта написания данной расписки Трофимов не отрицал. Суд считает допустимым доказательством данную расписку, подтверждающую факт договора займа между сторонами спора. Доводы ответчика о том, что расписка написана под давлением, голословны. Ответчик не был лишен возможности представить суду доказательства факта якобы совершения в отношении него истцом преступления. Как и возможности обратиться в правоохранительные органы по данному факту, если таковой имелся».Таким образом, суд исковые требования Антона Баса удовлетворил, Максим Трофимов должен выплатить 4,2 млн рублей: 3,8 млн - основной долг и 374,9 тысяч - проценты.- Если даже рассуждать логически: кто даст под расписку незнакомому человеку такие деньги, зная, что у него нет бизнеса и ничего особо ценного, из чего можно было бы погасить долг? Сейчас вся проблема в том, что не можем найти документы в Иркутске, когда в полицию обращалась мать Трофимова, - поясняет адвокат Павел Мурзин.Семья Трофимовых подала апелляционную жалобу в Верховный суд, родственники Максима надеются, что к судебному заседанию им удастся восстановить нужные документы.Фото: russianstock.ru