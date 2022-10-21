В мэрии Улан-Удэ решили отказаться от уборки опавшей листвы

На трех пилотных участках в Улан-Удэ этой осенью и в последующем не будут убирать опавшие листья. Как сообщили в мэрии города, речь идет не о полном отказе от уборки листьев, а о больших зеленых зонах, где листва не мешает пешеходам и транспорту. Вдоль проезжей части и пешеходных дорожек листву убирать необходимо ради безопасности, пояснили в Комитете городского хозяйства.– По большому счету, листва, перегнивая, обогащает почву. Вместо этого, мы ее убираем и оставляем голую землю. Поэтому там, где осенние листья не мешают людям и движению, решили провести такой эксперимент с учетом опыта других регионов и совместно с учеными. Рассмотрим этот вариант со всех сторон, а уже после этого будем принимать решение в целом по городу, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.Сотрудники МБУ «Городское лесничества» совместно с членами научно-технического совета по комплексному озеленению города определят пилотные места. При положительном результате планируется, что будет разработана карта территорий, где не нужно убирать листву.Фото: «Номер один»