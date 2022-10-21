Общество 21.10.2022 в 11:23

В мэрии Улан-Удэ решили отказаться от уборки опавшей листвы

Правда, пока только в качестве эксперимента всего в трех местах
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Текст: Константин Воронов
В мэрии Улан-Удэ решили отказаться от уборки опавшей листвы
На трех пилотных участках в Улан-Удэ этой осенью и в последующем не будут убирать опавшие листья. Как сообщили в мэрии города, речь идет не о полном отказе от уборки листьев, а о больших зеленых зонах, где листва не мешает пешеходам и транспорту. Вдоль проезжей части и пешеходных дорожек листву убирать необходимо ради безопасности, пояснили в Комитете городского хозяйства.

– По большому счету, листва, перегнивая, обогащает почву. Вместо этого, мы ее убираем и оставляем голую землю. Поэтому там, где осенние листья не мешают людям и движению, решили провести такой эксперимент с учетом опыта других регионов и совместно с учеными. Рассмотрим этот вариант со всех сторон, а уже после этого будем принимать решение в целом по городу, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Сотрудники МБУ «Городское лесничества» совместно с членами научно-технического совета по комплексному озеленению города определят пилотные места. При положительном результате планируется, что будет разработана карта территорий, где не нужно убирать листву.

Фото: «Номер один»
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