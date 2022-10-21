В далекой древности гуси спасли Рим от осаждавших его галлов, а в минувшем сентябре куры спасли Бурятию от инфляции. Годовой темп роста цен в республике замедлился до 14,9%, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка России. На это во многом повлияла динамика цен на продукцию птицеводческой отрасли. У предприятий снизилась себестоимость производства. В частности, затраты на корма.«Ожидание рекордного урожая зерновых и масличных культур, высокий уровень переходящих запасов, сокращение экспорта привели к снижению стоимости зерна, сои, подсолнечника — основных компонентов кормовой базы в птицеводстве. Как следствие, медленнее росли цены на курицу и куриные окорочка. А яйца на полках магазинов стоили даже дешевле, чем год назад», — прокомментировала Наталья Эйрих, управляющая Отделением-НБ Республика Бурятия Банка России.При этом инфляция в Бурятииа осталась выше показателей по Дальневосточному федеральному округу (12,68%) и в целом по России (13,68%). Замедление инфляции в регионе в основном определили и такие факторы, как расширение предложения на отдельных товарных рынках, ослабление давления со стороны издержек производителей, сдержанная потребительская активность.Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в Бурятии снизился до 15,25% в сентябре после 15,55% в августе.Давление со стороны издержек в животноводстве и отдельных перерабатывающих отраслях продолжило ослабевать. Основные причины — удешевление зерновых и масличных культур на внутреннем рынке на фоне ожидаемого в этом году рекордного урожая в стране, высокий уровень переходящих запасов, сокращение экспорта. Это уменьшило затраты животноводов на корма и определило замедление годового роста цен на говядину и мясо птицы, а также удешевление в годовом выражении яиц. Снижение стоимости зерна также привело к уменьшению издержек переработчиков на сырье. Как следствие, наблюдалось замедление годового роста цен на муку, хлебобулочные и макаронные изделия.Ценовая динамика овощей и фруктов формировалась под влиянием расширения предложения. Более высокий урожай корнеплодов в республике и яблок в южных регионах России способствовал усилению снижения цен на картофель, капусту, морковь, а также уменьшению годового темпа прироста цен на яблоки. Обнуление таможенных пошлин на ряд импортной плодоовощной продукции и расширение географии поставок привели к удешевлению в годовом выражении помидоров и груш, усилению снижения цен на апельсины, виноград, лимоны.Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 18,2% в сентябре после 18,33% в августе.На фоне сдержанной потребительской активности продолжилась коррекция вниз цен на товары длительного пользования, которые резко подорожали в начале весны. Наблюдалось дальнейшее замедление годового роста цен на телевизоры, компьютеры, смартфоны.Проведение в сентябре длительных промоакций от производителей для стимулирования продаж способствовало уменьшению годовых темпов прироста цен на моющие и чистящие средства.Годовой прирост цен на услуги увеличился с 7,66% в августе до 7,86% в сентябре.Заметный вклад в такое увеличение внесла динамика цен на услуги воздушного транспорта. Это связано с эффектом низкой сравнительной базы прошлого года. В сентябре 2021 года благодаря распродаже субсидированных билетов значительно замедлился рост стоимости авиаперелетов. В сентябре текущего года таких распродаж не было. В результате замедлилось снижение цен на авиабилеты в годовом выражении.Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в сентябре 2022 года замедлилась до 12,68% после 13,04% в августе. При этом она осталась ниже, чем в целом по России (13,68%). Снижение годовой инфляции на Дальнем Востоке произошло в основном из-за расширения предложения многих продуктов питания. Кроме того, в условиях сдержанного спроса цены на некоторые товары длительного пользования продолжили корректироваться вниз после всплеска в начале весны.По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране составит 11–13% в 2022 году, а с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 5–7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.Фото: unsplash.com