Общество 21.10.2022 в 12:19

В Улан-Удэ ищут 50-летнего жителя села Эрхирик

Мэргэн Доржиев вечером 15 октября вышел из дома №23 по ул. Шаляпина в Улан-Удэ, где находился у родственников, и пропал
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ ищут 50-летнего жителя села Эрхирик
В Бурятии сотрудниками полиции разыскивается 50-летний житель села Эрхирик Заиграевского района Мэргэн Доржиев, который вечером 15 октября вышел из дома №23 по ул. Шаляпина в Улан-Удэ, где находился у родственников, и пропал.

Приметы: азиатской внешности, на вид 50 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.

Был одет в черную куртку с капюшоном, серые брюки, черные ботинки, черную вязаную шапку.

При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 89835356091,89836341706, 8(3012)44-02-02или 102 (112).

Фото: МВД по Бурятии
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