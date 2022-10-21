В Улан-Удэ ищут 50-летнего жителя села Эрхирик

В Бурятии сотрудниками полиции разыскивается 50-летний житель села Эрхирик Заиграевского района Мэргэн Доржиев, который вечером 15 октября вышел из дома №23 по ул. Шаляпина в Улан-Удэ, где находился у родственников, и пропал.Приметы: азиатской внешности, на вид 50 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.Был одет в черную куртку с капюшоном, серые брюки, черные ботинки, черную вязаную шапку.При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении просьба незамедлительно сообщить по телефонам:Фото: МВД по Бурятии