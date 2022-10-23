В Бурятии тонны кухонных объедков станут компостом

Вот уже несколько лет в области бурятских ТКО идет маловразумительное, невнятное «барахтанье» под аккомпанемент многочисленных скандалов. И вдруг блеснул луч надежды.Тема мусора в Бурятии утонула в скандалах. Поступает поток жалоб от людей вплоть до Москвы. Идет судебный процесс над директором этого «мусорного» регоператора Дмитрием Дружининым, депутатом республиканского парламента. И это лишь часть негативного информационного потока по «мусорной» теме в республике.Тем не менее недавно стало известно о робких попытках исправить ситуацию.Суть цивилизованного обращения с отходами состоит в том, чтобы в максимально возможной степени извлекать из них вторичное сырье (пластик, металл, органику и др.) и пускать в новый оборот. Отходов, которые требовалось бы захоронить или сжечь, должно оставаться как можно меньше.Есть два пути – раздельный сбор ТКО в жилмассивах и массовая сортировка потока мусора, привозимого мусоровозами на полигоны. Бурятия активизировалась по обоим направлениям. Потому что дальше так продолжаться не может.Во-первых, активизировался процесс подготовки к строительству Селенгинского полигона для захоронения твердых коммунальных отходов. Как ранее сообщалось, строительство полигона будет проводиться на условиях концессии.- Концессионное соглашение подготовлено, в этом месяце оно будет заключено. Концессионер – республиканский мусороперерабатывающий завод. Сметная стоимость данного объекта - 504 млн рублей. После заключения концессионного соглашения готовимся подать заявку на финансирование из федерального бюджета, - отметил Иван Альхеев.Селенгинский полигон будет даже не полигоном, а универсальным «мусорным» комплексом. Его можно назвать пробным камнем. В целом в настоящее время идет подготовка к строительству семи похожих комплексов по обработке и захоронению ТКО.С января 2023 года республика намерена уже подойти к стадии заключения по некоторым из них концессионных соглашений. Пока проектная документация проходит необходимые корректировки, ведь цены на стройматериалы и строительные работы меняются.На семи комплексах предполагается организовать сортировку, отбор вторсырья, сделать поля компостирования и, конечно, будет захоронение отходов. Возведение их ожидается в Турунтаево, Хоринске, Курумкане, Мухоршибири, Баргузине, Улан-Удэ и в знаменитом Селенгинске. По двум из них еще продолжается процесс проектирования, один проект направлен на экспертизу.- Компостирование органики – это важный вопрос. Это можно отнести к утилизации, потому что производится другая продукция – компост, - пояснила «Номер один» Наталья Тумуреева.Увеличение объемов вторсырья, которое произойдет после запуска семи комплексов в работу, станет долгожданным событием для бурятских предпринимателей, занятых переработкой вторсырья и нуждающихся в нем.По пластиковым отходам не исключен вариант модернизации под их переработку республиканского мусороперерабатывающего завода. Хотелось бы, конечно, чтобы производство продукции из вторсырья размещалось в самой Бурятии. Но жизнь покажет. Ведь за вторсырье развернется конкуренция среди скупщиков.Кроме того, в следующем году республика планирует получить партию контейнеров для раздельного сбора ТКО. Сейчас в Бурятии есть более 2 тыс. «мусорных» площадок и более 6 тыс. мусорных контейнеров. Это хозяйство давно необходимо развивать в нужном ключе и приводить к современным потребностям.Так, в Улан-Удэ уже идет ограниченный эксперимент по отказу от подворового вывоза мусора в частном секторе, когда мусоровоз медленно переезжает от калитки к калитке и собирает выставленные пикеты с мусором. Вместо этого муниципалитет планирует обустроить мусорные площадки с контейнерами.В нынешнем году федеральный центр одобрил заявку республики на упомянутые 2 тыс. контейнеров для селективного сбора мусора. Они-то и ожидаются в 2023 году.- Схема расстановки данных контейнеров сейчас обсуждается, нужны еще и контейнерные площадки. Скорее всего, они будут размещаться в городе Улан-Удэ и в центральной экологической зоне, - пояснила некоторые детали Наталья Тумуреева, министр природных ресурсов Бурятии.Если говорить о контейнерах в целом, то потребность в них – 21 тысяча.- До 2030 года будем ежегодно подавать такую заявку. Финансирование у нас будет из федерального бюджета, - пояснил Иван Альхеев, профильный зампред республиканского правительства, говоря о ближайших «мусорных» планах.Конечно, это лишь малая часть «мусорных» проблем, которые нужно решить. Но тот факт, что на этом поприще происходит хоть что-то, внушает надежду.Фото: pixabay.com