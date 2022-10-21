В Бичурском районе Бурятии семьям мобилизованных помогают «всем миром»

В Бичурском районе «всем миром» помогают семьям мобилизованных земляков и военнослужащих-контрактников. Администрацией муниципального образования создана специальная комиссия, которая работает по каждому их обращению. Главой района Василием Смолиным поставлена первоочередная задача – обеспечить семьи участников специальной военной операции в Украине дровами на зиму.Первым топливо предоставляется семьям, признанным нуждающимися. В ходе работы специальной комиссии выявлено 80 таких семей. По состоянию на 18 октября, дрова уже доставлены 52 из них.Администрацией Бичурского района заключены соглашения с 14 предпринимателями-лесозаготовителями.Как сообщил главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов, принято решение помочь в обеспечении дровами близким военнослужащих по контрактам, не попавшим в республиканскую программу по субсидированию твердого топлива. Первыми откликнулись и безвозмездно доставили дрова солдатским женам и матерям Бичурский лесхоз, предприниматели Максим Желеков и Геннадий Перелыгин. К акции присоединились ИП Федор Петров, Максим Савельев и Дмитрий Павлуцкий (Бичура), Денис Коробенков и Андрей Коноваленков (Окино-Ключи), Анатолий Васильев (Топка), Петр Ефимов (Билютай). А Сергей Рабжаев из Среднего Харлуна взял на себя обязательство обеспечить дровами семьи всех односельчан, ушедших защищать Родину от агрессии коллективного Запада.В итоге семьям военнослужащих доставлено 75 кубометров дров, а для тех, кто имеет возможность самостоятельно их заготавливать, Бичурским лесничеством выделено 10 делян в наиболее доступных местах.Фото: «Номер один»