Общество 21.10.2022 в 15:05

В Бичурском районе Бурятии семьям мобилизованных помогают «всем миром»

Первоочередная задача – обеспечить семьи участников СВО дровами
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Бичурском районе Бурятии семьям мобилизованных помогают «всем миром»
В Бичурском районе «всем миром» помогают семьям мобилизованных земляков и военнослужащих-контрактников. Администрацией муниципального образования создана специальная комиссия, которая работает по каждому их обращению. Главой района Василием Смолиным поставлена первоочередная задача – обеспечить семьи участников специальной военной операции в Украине дровами на зиму.

Первым топливо предоставляется семьям, признанным нуждающимися. В ходе работы специальной комиссии выявлено 80 таких семей. По состоянию на 18 октября, дрова уже доставлены 52 из них.

Администрацией Бичурского района заключены соглашения с 14 предпринимателями-лесозаготовителями.

Как сообщил главный лесничий Бичурского лесничества Сергей Мотовилов, принято решение помочь в обеспечении дровами близким военнослужащих по контрактам, не попавшим в республиканскую программу по субсидированию твердого топлива. Первыми откликнулись и безвозмездно доставили дрова солдатским женам и матерям Бичурский лесхоз, предприниматели Максим Желеков и Геннадий Перелыгин. К акции присоединились ИП Федор Петров, Максим Савельев и Дмитрий Павлуцкий (Бичура), Денис Коробенков и Андрей Коноваленков (Окино-Ключи), Анатолий Васильев (Топка), Петр Ефимов (Билютай). А Сергей Рабжаев из Среднего Харлуна взял на себя обязательство обеспечить дровами семьи всех односельчан, ушедших защищать Родину от агрессии коллективного Запада.

В итоге семьям военнослужащих доставлено 75 кубометров дров, а для тех, кто имеет возможность самостоятельно их заготавливать, Бичурским лесничеством выделено 10 делян в наиболее доступных местах.  

Фото: «Номер один»
Теги
мобилизация бичурский район

Все новости

В Бичурском районе Бурятии семьям мобилизованных помогают «всем миром»
21.10.2022 в 15:05
Рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Дружинина вновь отложено
21.10.2022 в 13:38
Локализация угроз, поддержка «оборонки», помощь участникам СВО
21.10.2022 в 12:38
Жители Бурятии стали больше доверять умным помощникам
21.10.2022 в 12:27
В Улан-Удэ ищут 50-летнего жителя села Эрхирик
21.10.2022 в 12:19
Сегодня поздним вечером в Улан-Удэ перекроют Комсомольскую площадь
21.10.2022 в 12:18
Куры спасли Бурятию от инфляции
21.10.2022 в 11:47
В мэрии Улан-Удэ решили отказаться от уборки опавшей листвы
21.10.2022 в 11:23
26-летняя девушка погибла на пожаре в Бурятии
21.10.2022 в 11:14
Монголия и Турция будут дружить зонами. Свободно-экономическими
21.10.2022 в 10:41
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
Локализация угроз, поддержка «оборонки», помощь участникам СВО
Юрий Трутнев дал поручения главам регионов ДФО по исполнению указа о военном положении
21.10.2022 в 12:38
В Улан-Удэ ищут 50-летнего жителя села Эрхирик
Мэргэн Доржиев вечером 15 октября вышел из дома №23 по ул. Шаляпина в Улан-Удэ, где находился у родственников, и пропал
21.10.2022 в 12:19
Сегодня поздним вечером в Улан-Удэ перекроют Комсомольскую площадь
Схема движения на «Октябре» изменится с завтрашнего дня
21.10.2022 в 12:18
Куры спасли Бурятию от инфляции
Снижение издержек в птицеводстве сдержало инфляцию в республике в сентябре
21.10.2022 в 11:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru