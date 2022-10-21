В Улан-Удэ ТГК-14 подавала горожанам теплую воду вместо горячей

Жильцы дома №9 по ул. Чайковского в Улан-Удэ обратились в муниципальную жилищную инспекцию с жалобой на горячее водоснабжение.«Проверка показала, что ТГК-14 поставляет горячую воду дому неправильно. Температура воды составила 51 градус, а в жилом помещении 41, вместо нормативной температуры в 60 градусов. По результатам проверки Управлением Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора вина ТГК-14 доказана, компании установлен штраф в размере 5 тысяч рублей», - сообщили в мэрии города.В городской администрации напомнили, что при проблемах с предоставляемыми коммунальными услугами следует обратиться в управляющую компанию. В случае отказа осуществлять перерасчет и устранять недостатки, нужно сообщить в Муниципальную жилищную инспекцию с приложением копий документов, подтверждающих факты, изложенные в обращении.Фото: «Номер один»