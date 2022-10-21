В Бурятии продолжаются занятия с мобилизованными военнослужащими

В Бурятии продолжаются тренировки с военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации. Тренировки проходят с учетом специфики специальной военной операции. Занятия по огневой подготовке проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.На полигоне танкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, мобилизованные военнослужащие продолжают занятия по снайперской подготовке.На занятиях военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, отрабатывают огневое поражение мишеней на различных дистанциях, используя снайперскую винтовку Драгунова (СВД).В ходе тренировки, мобилизованные военнослужащие закрепляют навыки скрытного перемещения, маскировки, наблюдения и сбора информации. Военнослужащие вспоминают, как производить стрельбу на большие и средние дальности с учетом особенностей местности, начальной скорости пули и скорости бокового ветра.Стрелковая подготовка снайпера является прямым продолжением базовой подготовки стрелка. Основной упор делается на обучение военнослужащих приёмам поражения цели с первого выстрела на больших и средних дальностях.На полигоне «Дивизионный» общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, совершенствуют навыки ведения огня из ручного противотанкового гранатомета. В ходе тренировок отрабатывается огневое поражение цели на различных расстояниях. Военнослужащие ведут стрельбу по мишеням, имитирующим живую силу и технику условного противника.Во время занятия особое внимание уделяется вопросам скрытного перемещения на местности, выбору выгодных огневых позиций, разведке целей и определения расстояния до них.Под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие восстанавливают навыки маскировки на местности, классификации целей, корректирования огня, применению приборов наблюдения и прицеливания.На полигоне «Сосновый бор» общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, мобилизованные военнослужащие отрабатывают стрельбу из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК).На занятиях военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, выполняют нормативы по ведению разведки, оперативной смене огневых позиций, подготовке ПТРК к стрельбе и выполнению боевой стрельбы.В ходе боевой стрельбы из комплексов ПТРК, военнослужащие ведут огонь по неподвижным мишеням, имитирующим боевую технику условного противника, на различных дальностях. Отдельное внимание уделяется маскировке позиций. Под руководством опытных инструкторов мобилизованные военнослужащие восстанавливают навыки использования оптических средств указания целей и особенности боевого применения ПТРК.На полигоне Сосновый Бор общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, мобилизованные военнослужащие выполняют стрельбы из вооружения боевых машин пехоты.Огонь ведется на больших и средних дистанциях из 30-мм автоматической пушки и пулемета ПКТ по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику противника. Кроме того, военнослужащие оттачивают навыки определения дальностей до целей, а также изучают технические характеристики вооружения боевой машины.Фото: пресс-служба ВВО