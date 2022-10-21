Общество 21.10.2022 в 17:49

Туристов Бурятии освободили от тестов на СOVID-19

Роспотребнадзор  отменил обязательное ПЦР-тестирование по возвращению из-за границы
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Туристов Бурятии освободили от тестов на СOVID-19
Напомним, что тестирование по возвращению из-за границы на ковид было обязательно для невакцинированных и не переболевших граждан. Согласно поправкам, принятым Роспотребнадзором и опубликованным на портале российских официальных нормативных актов, с 21 октября для российских граждан отменяется необходимость проходить в течение 3 календарных суток после возвращения из-за рубежа ПЦР-тестирование на COVID-19 и загружать результат на Госуслуги. Также возвращающимся туристам не нужно будет предъявлять и загружать на Госуслуги сертификаты вакцинации или данные о перенесенном заболевании вместо ПЦР-теста.

Туроператоры поддержали это решение.

- Актуальность этой темы давно потеряла своё значение. ПЦР-тесты приносили для возвращающихся туристов лишь одни проблемы, поскольку некоторые из них забывали их сдавать и загружать результаты на Госуслуги, в результате им потом приходили штрафы, - сообщила улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова.

По её словам, отмена этой ограничительной меры позволит туристам сэкономить деньги. Напомним, что в Бурятии стоимость теста на коронавирусную инфекцию в среднем составляет 1500 рублей.

Фото: pixabay.com
Теги
туризм коронавирус тестирование

Все новости

Туристов Бурятии освободили от тестов на СOVID-19
21.10.2022 в 17:49
В Бурятии рассказали, как бывший депутат с размахом «доил» бюджетное предприятие
21.10.2022 в 17:34
В Бурятии продолжаются занятия с мобилизованными военнослужащими
21.10.2022 в 17:25
В Улан-Удэ ТГК-14 подавала горожанам теплую воду вместо горячей
21.10.2022 в 16:24
Три четверти россиян скорее поддерживают отмену новогодних праздничных гуляний
21.10.2022 в 16:01
В Бичурском районе Бурятии семьям мобилизованных помогают «всем миром»
21.10.2022 в 15:05
Рассмотрение уголовного дела в отношении Дмитрия Дружинина вновь отложено
21.10.2022 в 13:38
Локализация угроз, поддержка «оборонки», помощь участникам СВО
21.10.2022 в 12:38
Жители Бурятии стали больше доверять умным помощникам
21.10.2022 в 12:27
В Улан-Удэ ищут 50-летнего жителя села Эрхирик
21.10.2022 в 12:19
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
В Бурятии продолжаются занятия с мобилизованными военнослужащими
Тренировки проходят с учетом специфики специальной военной операции,  под руководством опытных инструкторов и участников  СВО
21.10.2022 в 17:25
В Улан-Удэ ТГК-14 подавала горожанам теплую воду вместо горячей
За некачественную услугу компанию оштрафовали на 5 тысяч рублей
21.10.2022 в 16:24
Три четверти россиян скорее поддерживают отмену новогодних праздничных гуляний
Каждый второй считает, что следует также отказаться от корпоративов, но здесь позиции разнятся
21.10.2022 в 16:01
В Бичурском районе Бурятии семьям мобилизованных помогают «всем миром»
Первоочередная задача – обеспечить семьи участников СВО дровами
21.10.2022 в 15:05
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru