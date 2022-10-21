Туристов Бурятии освободили от тестов на СOVID-19

Напомним, что тестирование по возвращению из-за границы на ковид было обязательно для невакцинированных и не переболевших граждан. Согласно поправкам, принятым Роспотребнадзором и опубликованным на портале российских официальных нормативных актов, с 21 октября для российских граждан отменяется необходимость проходить в течение 3 календарных суток после возвращения из-за рубежа ПЦР-тестирование на COVID-19 и загружать результат на Госуслуги. Также возвращающимся туристам не нужно будет предъявлять и загружать на Госуслуги сертификаты вакцинации или данные о перенесенном заболевании вместо ПЦР-теста.Туроператоры поддержали это решение.- Актуальность этой темы давно потеряла своё значение. ПЦР-тесты приносили для возвращающихся туристов лишь одни проблемы, поскольку некоторые из них забывали их сдавать и загружать результаты на Госуслуги, в результате им потом приходили штрафы, - сообщила улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова.По её словам, отмена этой ограничительной меры позволит туристам сэкономить деньги. Напомним, что в Бурятии стоимость теста на коронавирусную инфекцию в среднем составляет 1500 рублей.Фото: pixabay.com