Общество 22.10.2022 в 10:46

Бичуряне отправляют воинам-землякам почти 2 тыс банок тушенки

Она произведена из мяса, выращенного местными сельхозпроизводителями
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Текст: газета
Бичуряне отправляют воинам-землякам почти 2 тыс банок тушенки
Уникальный в своем роде проект по оказанию помощи участникам специальной военной операции в Украине реализован сельскими товаропроизводителями при поддержке администрации Бичурского района Бурятии. Воины-бичуряне получат 1980 банок питательной и вкусной тушенки, специально изготовленной из бичурской говядины.

В рамках проекта генеральный директор ООО «Иверия» Миша Кушиташвили предоставил 10 голов КРС. Забой организовало ООО «Мясооптторг» – один из стратегических инвесторов и резидентов территории опережающего развития «Бурятия» (представитель в республике Вадим Бушин). Сотрудники Бичурского филиала бюджетного учреждения ветеринарии обеспечили оперативное обследование и оформление разрешительных документов. ООО «Бичурский маслозавод» предоставил рефрижератор для доставки мяса в Улан-Удэ, где из него была изготовлена тушенка в ООО «Бурятмяспром».

Администрация Бичурского района осуществляла координацию проекта на всех его этапах. В ближайшее время натуральный мясной продукт будет доставлен воинам-землякам.

Таким образом, предприниматели и власти Бичурского района не только проявили патриотизм и солидарность с участниками СВО, но и наглядно показали, как могут выстраиваться вертикальные экономические связи сельских товаропроизводителей и перерабатывающих производств – от пастбища до выпуска готовой продукции.  
  
Фото:  Бичура.инфо 24/7.
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