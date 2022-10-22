Общество 22.10.2022 в 12:06

«Вернуться к товарищам»

Получивший звание Героя России танкист Набиев рассказал о планах
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Текст: Номер один
«Вернуться к товарищам»
Министр обороны России Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной вручил медали «Золотая Звезда» офицерам, проявившим героизм в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на МО РФ.

«Уважаемые коллеги, дорогие друзья. Вы с честью выполнили свой долг, страна по достоинству оценила вас. Высшее звание - Герой России - присвоено каждому из вас. За абсолютно конкретные дела, а если говорить точнее, то за ваш подвиг. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, Вооруженным силам, на благо и процветание. И, конечно, всем нам желаю скорейшей победы. Поздравляю вас от души», - сказал Шойгу награжденным. Среди них – танкист из Бурятии Энвер Набиев.

Майор Энвер Набиев руководил головным дозором на марше, нанес удар по засаде противника. В завязавшемся бою были ликвидированы три БМП и до 50 военнослужащих ВСУ.

В другом бою подразделение Набиева попало в огневую засаду. В течение пяти суток до прибытия основных сил офицер успешно руководил обороной и отбивал атаки диверсионных групп. Еще через шесть дней в составе бронегруппы из шести танков и трех БМП выдвинулся в назначенный район и организовал огневую засаду. В результате были ликвидированы шесть диверсионных групп противника.

После передислокации в другой район Набиев получил сигнал о том, что разведгруппа наших войск попала в засаду и окружена. Возглавив танковый взвод, офицер выдвинулся в район ведения боевых действий. Вступив в бой, взвод уничтожил четыре укрепленные огневые точки, два танка и три БМП, что заставило противника отступить для перегруппировки. Воспользовавшись моментом, танкисты эвакуировали личный состав разведывательной группы, раненых и погибших товарищей из окруженного дома.

«Я испытываю гордость, это награда для всех моих боевых товарищей, включая тех, которых сейчас рядом нет. Планы - конечно же вернуться к своим товарищам, получить боевую задачу и выполнять», - сказал после награждения майор Энвер Набиев.

Фото: tvzvezda.ru
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«Вернуться к товарищам»
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