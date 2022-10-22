В Улан-Удэ кафе напугало его посетителей, прохожих и пожарных

В Улан-Удэ сегодня в первом часу дня поступила информация о загорании крыши кафе в центре города - по ул. Почтамтская, 1 «а». На место происшествия незамедлительно выехал пожарные расчеты Федеральной противопожарной службы.На момент прибытия пожарных были проверены помещения, возгорания не обнаружено. Из здания эвакуировано 12 человек. Пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.В ходе работы органов дознания МЧС России установлено, что произошло кратковременное воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции, проложенной на крыше.Всего на происшествие реагировали 22 человека, пять единиц техники.Фото: 03.mchs.gov.ru