Общество 22.10.2022 в 15:07

В Улан-Удэ кафе напугало его посетителей, прохожих и пожарных

Произошло воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции, проложенной на крыше
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ кафе напугало его посетителей, прохожих и пожарных
В Улан-Удэ сегодня в первом часу дня поступила информация о загорании крыши кафе в центре города - по ул. Почтамтская, 1 «а». На место происшествия незамедлительно выехал пожарные расчеты Федеральной противопожарной службы.

На момент прибытия пожарных были проверены помещения, возгорания не обнаружено. Из здания эвакуировано 12 человек. Пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

В ходе работы органов дознания МЧС России установлено, что произошло кратковременное воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции, проложенной на крыше.

Всего на происшествие реагировали 22 человека, пять единиц техники.

Фото: 03.mchs.gov.ru

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