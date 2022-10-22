Общество 22.10.2022 в 15:07
В Улан-Удэ кафе напугало его посетителей, прохожих и пожарных
Произошло воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции, проложенной на крыше
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сегодня в первом часу дня поступила информация о загорании крыши кафе в центре города - по ул. Почтамтская, 1 «а». На место происшествия незамедлительно выехал пожарные расчеты Федеральной противопожарной службы.
На момент прибытия пожарных были проверены помещения, возгорания не обнаружено. Из здания эвакуировано 12 человек. Пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В ходе работы органов дознания МЧС России установлено, что произошло кратковременное воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции, проложенной на крыше.
Всего на происшествие реагировали 22 человека, пять единиц техники.
Фото: 03.mchs.gov.ru
На момент прибытия пожарных были проверены помещения, возгорания не обнаружено. Из здания эвакуировано 12 человек. Пострадавших нет, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В ходе работы органов дознания МЧС России установлено, что произошло кратковременное воспламенение жировых отложений в системе кухонной вентиляции, проложенной на крыше.
Всего на происшествие реагировали 22 человека, пять единиц техники.
Фото: 03.mchs.gov.ru