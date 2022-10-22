КРДВ окажет поддержку строительству пятизвездочного Cosmos Collection Baikal Resort

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания «Космос отель Байкал» (учредитель – управляющая компания «Космос отель групп», входит в АФК «Система») подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации нового инвестиционного проекта в сфере гостиничного бизнеса на территории Бурятии. Документ подписан в рамках деловой программы форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры-2022».Новый резидент ОЭЗ «Байкальская Гавань» намерен создать на восточном побережье озера Байкал уникальный в своей локации курорт – загородный многофункциональный комплекс премиального класса Cosmos Collection Baikal Resort. Природно-оздоровительный курорт под брендом Cosmos Collection уровня «пяти звезд» будет занимать площадь 382 гектара на участке «Бухта Безымянная» особой экономической зоны «Байкальская гавань». Объект, рассчитанный на 360 номеров, будет иметь выход на береговую линию протяженностью более 4 км. Объем инвестиций составит около 11 млрд рублей.Строительство предполагает три стадии. Сначала будет введена гостиница на 100 номеров, 14 дуплексов и 12 коттеджей, затем – геотермальный спа, конгресс-центр и дома с лаундж зонами и сопутствующей рекреационной инфраструктурой. Третья очередь предполагает строительство глэмпингов, дополнительно 20 дуплексов и 25 коттеджей, а также четыре комплекса.В основу концепции эко-курорта заложена синергия рекреационного туризма и восточной медицины. Архитектурно-функциональные решения проекта, нацеленного на создание в Бурятии новой точки притяжения, будут учитывать географические и природные особенности локации.«Восточное побережье озера Байкал – это место силы. Во всех соцопросах Байкал входит в тройку тех мест, где хочет побывать каждый турист, чтобы прикоснуться к его уникальной девственной природе. Это тренд на долгие годы. К тому же активное развитие Дальнего Востока дает нам возможность рассчитывать на то, что курорт будет востребован у гостей. Проект реализуем с нуля. На сегодняшний день уже завершаем проектирование и весной планируем выйти на строительно-монтажные работы. У нас жесткий график. Первые 100 номеров сдадим в эксплуатацию в 2024 году, а весь отель – в третьем квартале 2027-го», - рассказал генеральный директор ООО «Космос отель Байкал» Юрий Молодченко, добавив, что реализация проекта в ДФО позволит воспользоваться особыми преференциями, в том числе возмещением затрат на строительство инфраструктуры и льготное кредитование.«Система действующих в Дальневосточном федеральном округе преференций позволяет повысить привлекательность для бизнеса: налоговые льготы, помощь в создании инфраструктуры, административная поддержка. И сфера туризма является одной из приоритетных. Корпорация готова оказать всю необходимую поддержку инвестору для успешной и своевременной реализации проекта, чтобы все больше людей могли посещать удивительные места Дальнего Востока», - отметил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.По данным КРДВ, на Дальнем Востоке около 300 резидентов ТОР и СПВ инвестируют в строительство отелей, здравниц и баз отдыха. Из них 25 уже успешно реализовали заявленные проекты. В экономику ДФО вложено 31,7 млрд рублей, более 2,1 тыс дальневосточников трудятся в сфере гостеприимства.Фото: erdc.ru