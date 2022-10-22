Общество 22.10.2022 в 18:17
В территориальных и военных управлениях СКР создаются «горячие линии» для участников СВО, мобилизованных и членов их семей
Решение принято «в связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам» для их оперативного разрешения
Текст: Номер один
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных и военных управлениях ведомства прямую телефонную линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей, сообщил сайт СКР.
В Следственном комитете Российской Федерации по поручению Александра Бастрыкина уже создана и функционирует горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.
Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону – 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.
В связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам и в целях их оперативного разрешения глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичный канал связи.
Сотрудники подразделений СК России в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СК России потребовал представить доклад по результатам проведенной работы по созданию указанных каналов связи.
Фото: sledcom.ru
В Следственном комитете Российской Федерации по поручению Александра Бастрыкина уже создана и функционирует горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.
Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону – 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.
В связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам и в целях их оперативного разрешения глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичный канал связи.
Сотрудники подразделений СК России в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СК России потребовал представить доклад по результатам проведенной работы по созданию указанных каналов связи.
Фото: sledcom.ru
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