Общество 22.10.2022 в 18:17

В территориальных и военных управлениях СКР создаются «горячие линии» для участников СВО, мобилизованных и членов их семей

Решение принято «в связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам» для их оперативного разрешения
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В территориальных и военных управлениях СКР создаются «горячие линии» для участников СВО, мобилизованных и членов их семей
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил создать в территориальных и военных управлениях ведомства прямую телефонную линию для участников специальной военной операции, мобилизованных и членов их семей, сообщил сайт СКР.

В Следственном комитете Российской Федерации по поручению Александра Бастрыкина уже создана и функционирует горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Обратиться в ведомство граждане могут по многоканальному телефону – 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

В связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам и в целях их оперативного разрешения глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичный канал связи.

Сотрудники подразделений СК России в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СК России потребовал представить доклад по результатам проведенной работы по созданию указанных каналов связи.

Фото: sledcom.ru
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