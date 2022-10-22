В Бурятии в нацпарке украли медвежонка

Эколого-просветительская тропа «Книга природы» около офиса особо охраняемой природной территории «Заповедное Подлеморье» серьезно испорчена вандалами, сообщили в объединенной дирекции Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника.В часности, сломана деталь барабана на стенде, с помощью которого методисты по экологическому просвещению рассказывали маленьким посетителям о том, чем питаются лесные звери; - оторваны деревянные элементы стенда «Сыграй музыку леса», где ребята изучали древесные породы края. Кроме того, украдены магниты с интерактивного стенда «Силуэты птиц». Без них будущие гости тропы не научатся распознавать гнезда обитателей сибирского леса; - согнуты информационные стенды-«книги». И, наконец, бесследно исчез медвежонок с фотозоны.«Приметы: рост в холке – 1 м, цвет шкуры – буро-коричневый, любит играть с детьми и фотографироваться с ними. Если кто-то видел его, просьба сообщить нам!», - грустно шутя описывают экологи чучело малыша, который стоял вместе с родителями.Тропа «Книга природы» открылась в «Заповедном Подлеморье» этим летом и пользуется большой популярностью у жителей Усть-Баргузина, это единственный подобный объект в Баргузинском районе: на ее площадках постоянно отдыхают дети. Многие образовательные учреждения близлежащих населенных пунктов записываются на экскурсию по ней, высоко оценивая ее образовательную и развлекательную составляющие. В ближайшее время сотрудники «Заповедного Подлеморья» обязательно восстановят украденные и испорченные экспонаты тропы, чтобы она снова была интересной и полезной для всех.Фото: zapovednoe-podlemorye.ru