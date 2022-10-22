Общество 22.10.2022 в 19:48

В Бурятии в нацпарке украли медвежонка

В поисках воров и вандалов в «Заповедном Подлеморье» анализируют информацию, собранную сетью фотоловушек
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии в нацпарке украли медвежонка
Эколого-просветительская тропа «Книга природы» около офиса особо охраняемой природной территории «Заповедное Подлеморье» серьезно испорчена вандалами, сообщили в объединенной дирекции Забайкальского нацпарка и Баргузинского заповедника.

В часности, сломана деталь барабана на стенде, с помощью которого методисты по экологическому просвещению рассказывали маленьким посетителям о том, чем питаются лесные звери; - оторваны деревянные элементы стенда «Сыграй музыку леса», где ребята изучали древесные породы края. Кроме того, украдены магниты с интерактивного стенда «Силуэты птиц». Без них будущие гости тропы не научатся распознавать гнезда обитателей сибирского леса; - согнуты информационные стенды-«книги». И, наконец, бесследно исчез медвежонок с фотозоны.



«Приметы: рост в холке – 1 м, цвет шкуры – буро-коричневый, любит играть с детьми и фотографироваться с ними. Если кто-то видел его, просьба сообщить нам!», - грустно шутя описывают экологи чучело малыша, который стоял вместе с родителями.

Тропа «Книга природы» открылась в «Заповедном Подлеморье» этим летом и пользуется большой популярностью у жителей Усть-Баргузина, это единственный подобный объект в Баргузинском районе: на ее площадках постоянно отдыхают дети. Многие образовательные учреждения близлежащих населенных пунктов записываются на экскурсию по ней, высоко оценивая ее образовательную и развлекательную составляющие. В ближайшее время сотрудники «Заповедного Подлеморья» обязательно восстановят украденные и испорченные экспонаты тропы, чтобы она снова была интересной и полезной для всех.

Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
Теги
кража нацпарк медвежонок

Все новости

В Бурятии будет работать робот-дояр
22.10.2022 в 20:06
В Бурятии в нацпарке украли медвежонка
22.10.2022 в 19:48
В территориальных и военных управлениях СКР создаются «горячие линии» для участников СВО, мобилизованных и членов их семей
22.10.2022 в 18:17
В Бурятии в Гусиноозерске открылся новый виртуальный концертный зал
22.10.2022 в 17:27
КРДВ окажет поддержку строительству пятизвездочного Cosmos Collection Baikal Resort
22.10.2022 в 16:48
Восстановление прав дольщиков в Улан-Удэ – на контроле у прокуратуры
22.10.2022 в 15:17
В Улан-Удэ кафе напугало его посетителей, прохожих и пожарных
22.10.2022 в 15:07
До конца года около Байкала ликвидируют девять свалок в нацпарках
22.10.2022 в 13:39
«Вернуться к товарищам»
22.10.2022 в 12:06
Бичуряне отправляют воинам-землякам почти 2 тыс банок тушенки
22.10.2022 в 10:46
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
В Бурятии будет работать робот-дояр
Предполагается, что коровы будут сами являться на дойку к нему
22.10.2022 в 20:06
В территориальных и военных управлениях СКР создаются «горячие линии» для участников СВО, мобилизованных и членов их семей
Решение принято «в связи с многочисленными обращениями граждан по интересующим вопросам» для их оперативного разрешения
22.10.2022 в 18:17
В Бурятии в Гусиноозерске открылся новый виртуальный концертный зал
Средства на приобретение специального оборудования выделены по национальному проекту «Культура»
22.10.2022 в 17:27
КРДВ окажет поддержку строительству пятизвездочного Cosmos Collection Baikal Resort
Комплекс премиального класса появится на Байкале в Бурятии, первые 100 номеров - в 2024 году
22.10.2022 в 16:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru