В Бурятии будет работать робот-дояр

В Бурятии 2023 году планируется ввод в эксплуатацию роботизированной молочно-товарной фермы с автоматизированной системой доения и содержанием высокопродуктивных коров черно-пестрой голштинизированной породы для производства молока. Ферма, подлежащая роботизации, находится в Кабанском районе, сообщили в минсельхозпроде республики.Всего на ферму планируется закупить 80 нетелей. Молоко будет реализовываться в республике. В дальнейших планах увеличение и улучшение кормовой базы.На предприятии будет установлен робот-дояр, второй на территории ДФО. Робот дояр – это полностью автоматизированный комплекс, который повышает рентабельность фермы, максимально повышает уровень надоев, снижает трудозатраты, заранее известны затраты на сервис и обслуживание робота.Получение большого объема статистических данных позволяет профилактическими мерами предупредить риск возникновения заболеваний у скота. Система позволяет уделять меньше времени доению, за это отвечает робот-дояр, а это значит, что появляется больше времени на управление и кормление, как результат – увеличение продуктивности. Основной принцип работы роботизированной фермы – система добровольного доения, при которой коровы самостоятельно идут на дойку.Объем инвестиций в проект составляет 86,9 млн руб, из них 19,9 млн руб за счет гранта от министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.Фото: unsplash.com