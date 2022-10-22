Общество 22.10.2022 в 20:06

В Бурятии будет работать робот-дояр

Предполагается, что коровы будут сами являться на дойку к нему
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Текст: Номер один
В Бурятии будет работать робот-дояр
В Бурятии 2023 году планируется ввод в эксплуатацию  роботизированной молочно-товарной фермы с автоматизированной системой доения и содержанием высокопродуктивных коров черно-пестрой голштинизированной породы для производства молока. Ферма, подлежащая  роботизации, находится в Кабанском районе, сообщили в минсельхозпроде республики.

Всего на ферму планируется закупить 80 нетелей. Молоко будет реализовываться в республике. В дальнейших планах увеличение и улучшение кормовой базы.

На предприятии будет  установлен робот-дояр, второй на территории ДФО. Робот дояр – это полностью автоматизированный комплекс, который повышает рентабельность фермы, максимально повышает  уровень надоев, снижает  трудозатраты, заранее известны затраты на сервис и обслуживание робота.

Получение большого объема статистических данных позволяет профилактическими мерами предупредить риск возникновения заболеваний у скота. Система позволяет уделять меньше времени доению, за это отвечает робот-дояр, а это значит, что появляется  больше времени на управление и кормление, как результат – увеличение продуктивности. Основной принцип работы роботизированной фермы – система добровольного доения, при которой коровы самостоятельно идут на дойку.

Объем инвестиций в проект составляет 86,9 млн руб, из них 19,9 млн руб за счет гранта от министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.

Фото: unsplash.com
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