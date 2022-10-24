Общество 24.10.2022 в 11:34

Власти Бурятии хотят резко уменьшить льготный период для уплаты взносов на капремонт

Это увеличит нагрузку на кошельки жителей новостроек
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Текст: Петр Санжиев
Власти Бурятии хотят резко уменьшить льготный период для уплаты взносов на капремонт
Правительство Бурятии продвигает идею, чтобы жители новостроек начали платить взносы в Фонд капитального ремонта значительно раньше, чем сейчас. В настоящее время собственник квартиры обязан начать платить взносы через пять лет после ввода дома в эксплуатацию. Предлагается, чтобы такие граждане стали платить через шесть месяцев после того, как дом построен.

«Возьмем, к примеру, многоквартирный дом, который был построен менее пяти лет назад, собственники там еще не начали платить взносы по капремонту. Если в таком доме случается пожар, то Фонд капремонта не сможет направить средства на восстановление этого дома. Если жители начнут платить взносы через шесть месяцев после постройки дома, это позволит в случае ЧС проводить ремонт в домах, которым менее пяти лет», - говорят в Минстрое республики.

Кроме того, правительство Бурятии предлагает продлить срок реализации республиканской программы капремонта общего имущества многоквартирных домов с 30 до 40 лет.

Сегодня срок действующей программы - до 2043 года. Пролонгация позволит оптимизировать работу по капремонту. Без продления срока рост объемов работ по программе резко повысит финансовую нагрузку и нарушит финансовую устойчивость системы капремонта. Кроме того, есть проблема межремонтных сроков - по ряду домов выполнение нужных работ выходит на текущие границы программы капремонта (уж так пришелся межремонтный срок конструктивных элементов).

В ноябре законопроект на эту тему рассмотрит сессия Народного Хурала Бурятии.

Фото: «Номер один»
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