Общество 24.10.2022 в 11:41
В Следственном управлении СКР по Бурятии создана «горячая линия» по вопросам СВО
Она позволит быстрее решать проблемы участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей
Текст: Номер один
Во исполнение порученияпредседателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в Следственном управлении СКР по Бурятии создана телефонная линия «Для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей».
В целях оперативного разрешения возникающих вопросов, касающихся этой сферы, граждане могут обратиться в следственное управление по телефонному номеру 8 (3012) 21-01-50. Телефонная линия работает в круглосуточном режиме.
Фото: sledcom.ru
В целях оперативного разрешения возникающих вопросов, касающихся этой сферы, граждане могут обратиться в следственное управление по телефонному номеру 8 (3012) 21-01-50. Телефонная линия работает в круглосуточном режиме.
Фото: sledcom.ru
ТегиСВО горячая линия Бурятия