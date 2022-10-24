Общество 24.10.2022 в 11:41

В Следственном управлении СКР по Бурятии создана «горячая линия» по вопросам СВО

Она позволит быстрее решать проблемы участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей
A- A+
Текст: Номер один
В Следственном управлении СКР по Бурятии создана «горячая линия» по вопросам СВО
Во исполнение порученияпредседателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина в Следственном управлении СКР по Бурятии создана телефонная линия «Для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей».

В целях оперативного разрешения возникающих вопросов, касающихся этой сферы, граждане могут обратиться в следственное управление по телефонному номеру 8 (3012) 21-01-50. Телефонная линия работает в круглосуточном режиме.

Фото: sledcom.ru
Теги
СВО горячая линия Бурятия

Все новости

Житель Селенгинска пропал в Улан-Удэ
24.10.2022 в 12:06
В Следственном управлении СКР по Бурятии создана «горячая линия» по вопросам СВО
24.10.2022 в 11:41
Власти Бурятии хотят резко уменьшить льготный период для уплаты взносов на капремонт
24.10.2022 в 11:34
Театры Бурятии попали в крупный российский проект
24.10.2022 в 10:52
Игорь Кобзев: Жителям пострадавшего при крушении самолета дома будет оказана помощь
24.10.2022 в 10:48
Дети-инвалиды обслуживаются без очереди
24.10.2022 в 10:00
Житель Бурятии получил почти 10 лет за убийство на почве политических разногласий
24.10.2022 в 09:29
Житель Бурятии отдал мошенникам 1,3 миллиона рублей
24.10.2022 в 08:25
В Иркутске истребитель Су-30 упал на двухэтажный дом
23.10.2022 в 19:05
Закупленные Бурятией УАЗики для перевозки раненых уничтожены в зоне спецоперации
23.10.2022 в 16:53
ЗУРХАЙ
с 19 по 25 октября

Читайте также
Власти Бурятии хотят резко уменьшить льготный период для уплаты взносов на капремонт
Это увеличит нагрузку на кошельки жителей новостроек
24.10.2022 в 11:34
Игорь Кобзев: Жителям пострадавшего при крушении самолета дома будет оказана помощь
  В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту падения самолета Су-30, на место прибыли специалисты из Москвы
24.10.2022 в 10:48
Дети-инвалиды обслуживаются без очереди
Где и на каких условиях?
24.10.2022 в 10:00
Закупленные Бурятией УАЗики для перевозки раненых уничтожены в зоне спецоперации
Об этом рассказал глава республики в своем телеграм-канале
23.10.2022 в 16:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru