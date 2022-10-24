Общество 24.10.2022 в 12:31

В Бурятии рэкет возвращается и молодеет

К уголовной ответственности за вымогательство будет привлечен 17-летний житель Тункинского района

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Текст: Номер один
В Бурятии рэкет возвращается и молодеет

В Бурятии в полицию Тункинского района обратилась 72-летняя местная жительница. Пенсионерка пожаловалась на то, что 17-летний подросток вымогает деньги у ее 15-летнего внука, сообщили в республиканском МВД.

 Пожилая женщина недосчиталась трех тысяч рублей и спросила своего внука о пропаже. После долгой беседы несовершеннолетний признался, что 14 октября по пути из школы встретил малознакомого парня. Студент первого курса одного из техникумов под угрозой насилия потребовал у него денежные средства в обмен на то, что он не будет его бить и назначил дату передачи денег. У школьника не было наличности, поэтому он решил взять деньги у бабушки и отдать злоумышленнику. Спустя несколько дней девятиклассник передал вымогателю требуемую сумму.

Полицейскими 17-летний житель села Кырен задержан. Решается вопрос о постановке злоумышленника на профилактический учет в ПДН. Дознанием возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи – лишение свободы на срок до четырех лет.

 Фото: pixabay.com

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