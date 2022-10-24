Общество 24.10.2022 в 13:59
Зеленые лошади исчезнут с главной площади Улан-Удэ
Зону отдыха на площади Советов демонтируют до следующего лета
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на этой неделе приступят к демонтажу сезонной зоны отдыха на площади Советов, сообщает Комитет городского хозяйства.
- Изначально планировалось, что модульные парклеты будут убраны 1 октября, но по пожеланиям горожан сроки были сдвинуты, поскольку сильных заморозков еще не было, - сообщила заместитель председателя Комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.
Парковочные зоны отдыха с тентами и перголами, детские зоны, топиарий разберут и до следующего лета оставят на хранение в Комбинате по благоустройству, а летом вновь установят на главной площади столицы Бурятии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
- Изначально планировалось, что модульные парклеты будут убраны 1 октября, но по пожеланиям горожан сроки были сдвинуты, поскольку сильных заморозков еще не было, - сообщила заместитель председателя Комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.
Парковочные зоны отдыха с тентами и перголами, детские зоны, топиарий разберут и до следующего лета оставят на хранение в Комбинате по благоустройству, а летом вновь установят на главной площади столицы Бурятии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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