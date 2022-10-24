Общество 24.10.2022 в 15:18

В Бурятии МФЦ начал прием заявлений о помощи членам семей мобилизованных

Подать заявление можно во всех многофункциональных центрах Улан-Удэ и районов республики

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В Бурятии МФЦ начал прием заявлений о помощи членам семей мобилизованных
В Бурятии сегодня в МФЦ республики начался прием заявлений об оказании помощи членам семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации. Сделать это можно во всех многофункциональных центрах Улан-Удэ и районов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«При подаче такого заявления можно будет также определить потребность семьи в социальных выплатах, нуждается ли она в социальном патронате, что нужно сделать, чтобы оформить полагающиеся выплаты и какими мерами поддержки семья уже охвачена, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Принятые заявления будут направлены в наше ведомство для рассмотрения и принятия решений».

Подать заявление может сделать сам мобилизованный или же любой член его семьи. Гражданам республики помогут с устройством детей в образовательные учреждения, определят потребности в твердом топливе и оказании помощи в колке дров, окажут материальную, юридическую или психологическую помощь.

Фото: egov-buryatia.ru
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