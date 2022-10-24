В общегородском субботнике приняли участие 7,5 тысяч жителей Улан-Удэ

- Хочу выразить огромную благодарность всем горожанам за то, что принимают участие в субботниках и делают наш город чище. Поскольку еще стоит теплая погода и не вся листва опала, мы продолжим субботник. Нам необходимо подготовить город к зиме, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, который вместе с сотрудниками городской администрации принял участие в общегородском субботнике на территории сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» 22 октября.





В течение пяти недель с 19 сентября районные администрации вместе с коммунальщиками, трудовыми коллективами и улан-удэнцами готовили город к зиме.







Всего в месячнике чистоты в Улан-Удэ участвовало почти 16 тысяч человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. Городскую территорию убирали более тысячи организаций, прошло свыше 600 экологических акций.В Улан-Удэ в рамках осеннего месячника чистоты, включая общегородской субботник, собрано свыше четырех тысяч кубометров мусора, ликвидировано 24 несанкционированных свалки.Игорь Шутенков также сообщил, что в этом году администрация дополнительно выделила деньги на проведение маркшейдерских съемок свалок на окраинах и в городских лесах.- Мы сделаем съемки и подаем заявку в Минприроды на получение субсидии для того, чтобы их ликвидировать, - сообщил мэр Улан-Удэ.Фото: мэрия Улан-Удэ