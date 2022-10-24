Общество 24.10.2022 в 17:22
В Улан-Удэ суд рассмотрит дело мужчины, напавшего с ножом на сожительницу и ее несовершеннолетнюю дочь
Потерпевшие, несмотря на ранения, смогли покинуть квартиру, соседи вызвали врачей и полицию
Текст: Номер один
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, совершенное в связи с выполнением одним из них общественного долга и с особой жестокостью), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Следствием установлено, что обвиняемый проживал в Улан-Удэ в квартире одного из домов на улице Цивилева вместе с сожительницей и ее несовершеннолетней дочерью. Из-за длительного конфликта в семье между взрослыми произошел разлад. Днем 6 августа нынешнего года после очередной семейной ссоры пьяный мужчина схватил кухонный нож, забежал в комнату, где находилась сожительница, в присутствии дочери напал на нее и нанес клинком женщине множество ударов в грудь, живот и по верхним конечностям.
Девочка пыталась защитить мать, отталкивала злоумышленника. Тогда он переключился на ребенка и также нанес несовершеннолетней множество ударов ножом по различным частям тела. Потерпевшие, несмотря на ранения, смогли покинуть квартиру. Соседи пришли им на помощь и вызвали врачей.
Обвиняемый не стал их преследовать и заперся в квартире. По прибытии следственно-оперативной группы дверь была вскрыта специалистами МЧС.
В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал «Номер один», ранее в Бурятии осужден 37-летний мужчина, который поджег дом бывшей сожительницы. В доме кроме нее находились ее дети в возрасте 7 и 15 лет. Семью от гибели спасла счастливая случайность. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Фото: СКР
Следствием установлено, что обвиняемый проживал в Улан-Удэ в квартире одного из домов на улице Цивилева вместе с сожительницей и ее несовершеннолетней дочерью. Из-за длительного конфликта в семье между взрослыми произошел разлад. Днем 6 августа нынешнего года после очередной семейной ссоры пьяный мужчина схватил кухонный нож, забежал в комнату, где находилась сожительница, в присутствии дочери напал на нее и нанес клинком женщине множество ударов в грудь, живот и по верхним конечностям.
Девочка пыталась защитить мать, отталкивала злоумышленника. Тогда он переключился на ребенка и также нанес несовершеннолетней множество ударов ножом по различным частям тела. Потерпевшие, несмотря на ранения, смогли покинуть квартиру. Соседи пришли им на помощь и вызвали врачей.
Обвиняемый не стал их преследовать и заперся в квартире. По прибытии следственно-оперативной группы дверь была вскрыта специалистами МЧС.
В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщал «Номер один», ранее в Бурятии осужден 37-летний мужчина, который поджег дом бывшей сожительницы. В доме кроме нее находились ее дети в возрасте 7 и 15 лет. Семью от гибели спасла счастливая случайность. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Фото: СКР