Строителям третьего моста в Улан-Удэ выплатили долги по зарплате

АО «Хотьковский автомост» полностью погасило задолженность по зарплате за август перед 214 работниками. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в общей сложности сотрудникам предприятия выплачено 15 млн рублей.Ранее в связи с образовавшейся задолженностью по зарплате прокурор внес гендиректору компании представление. Кроме того была организована встреча с трудовым коллективом, проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере трудовых отношений.Напомним, строительство третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ началось весной 2020 года, завершить работы планируется в 2024 году. Строительство ведет подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей. Как сообщают власти, все работы на мосту идут по графику.Фото: пресс-служба правительства Бурятии