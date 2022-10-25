Общество 25.10.2022 в 09:24

Строителям третьего моста в Улан-Удэ выплатили долги по зарплате

Для этого потребовалось вмешательство прокуратуры
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Текст: Константин Воронов
Строителям третьего моста в Улан-Удэ выплатили долги по зарплате
АО «Хотьковский автомост» полностью погасило задолженность по зарплате за август перед 214 работниками. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в общей сложности сотрудникам предприятия выплачено 15 млн рублей.

Ранее в связи с образовавшейся задолженностью по зарплате прокурор внес гендиректору компании представление. Кроме того была организована встреча с трудовым коллективом, проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере трудовых отношений.

Напомним, строительство третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ началось весной 2020 года, завершить работы планируется в 2024 году. Строительство ведет подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей. Как сообщают власти, все работы на мосту идут по графику.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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