В аэропорту Иркутска задержан житель Бурятии с гашишем

В Иркутске сотрудники линейного отдела О МВД России на воздушном транспорте в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Курьер - 2022», на входном контроле в помещение аэровокзала Иркутска установили 36-летнего жителя Бурятии, который пытался пронести через зону досмотра наркотическое средство, спрятанное ухищренным способом.К бедру левой ноги мужчина при помощи клейкой ленты примотал пакет с веществом темного цвета, который был изъят, сообщили в пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспортеПо результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – гашишем весом почти 40 граммов. Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в Закаменском районе Бурятии для личного употребления, без цели сбыта.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.Фото: pixabay.com