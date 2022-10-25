Общество 25.10.2022 в 10:15

В аэропорту Иркутска задержан житель Бурятии с гашишем

Мужчина привязал наркотик к бедру левой ноги клейкой лентой
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Текст: Номер один
В аэропорту Иркутска задержан житель Бурятии с гашишем
В Иркутске сотрудники линейного отдела О МВД России на воздушном транспорте в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Курьер - 2022», на входном контроле в помещение аэровокзала Иркутска установили 36-летнего жителя Бурятии, который пытался пронести через зону досмотра наркотическое средство, спрятанное ухищренным способом.

К бедру левой ноги  мужчина при помощи клейкой ленты примотал пакет с веществом темного цвета, который был изъят, сообщили в пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте

По результатам экспертизы  установлено, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – гашишем весом почти 40 граммов. Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в Закаменском районе Бурятии для личного употребления, без цели сбыта.  

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Фото: pixabay.com
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наркотики курьер задержание

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