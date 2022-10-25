Прокуратура подтвердила нарушения графика вывоза мусора со стороны «ЭкоАльнса»

Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жителей частных домов в поселках Загорск и Аршан в Улан-Удэ, которые пожаловались на нерегулярный вывоз мусора.«Установлено, что региональный оператор – ООО «ЭкоАльянс» - в августе-сентябре 2022 года нарушал график вывоза твердых коммунальных отходов с улиц заявителей. В связи с этим прокурор внес руководителю компании представление, которое удовлетворено, приняты меры к соблюдению периодичности вывоза отходов», - сообщили в надзорном ведомстве.Кроме того, за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами в отношении должностного лица организации возбудили административное дело. Ему назначено наказание в виде предупреждения.Фото: «Номер один»