Общество 25.10.2022 в 10:25

Прокуратура подтвердила нарушения графика вывоза мусора со стороны «ЭкоАльнса»

Правда, наказывать строго за это никого не стали
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Текст: Константин Воронов
Прокуратура подтвердила нарушения графика вывоза мусора со стороны «ЭкоАльнса»
Прокуратура Бурятии провела проверку по обращению жителей частных домов в поселках Загорск и Аршан в Улан-Удэ, которые пожаловались на нерегулярный вывоз мусора.

«Установлено, что региональный оператор – ООО «ЭкоАльянс» - в августе-сентябре 2022 года нарушал график вывоза твердых коммунальных отходов с улиц заявителей. В связи с этим прокурор внес руководителю компании представление, которое удовлетворено, приняты меры к соблюдению периодичности вывоза отходов», - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами в отношении должностного лица организации возбудили административное дело. Ему назначено наказание в виде предупреждения.

Фото: «Номер один»
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